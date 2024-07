Blues Pills: vierte Single „Piggyback Ride“ und neues Album „Birthday“ im August

Blues Pills bereiten sich auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums Birthday am 2. August vor. Vorab präsentieren sie die vierte Singleauskopplung Piggyback Ride, die ihr hier anhören könnt.

„Das ist meine Lieblingssingle aus dem Album„, verrät Frontfrau Elin Larsson. Gitarrist Zack Anderson ergänzt: „Dieser Track ist so experimentell für uns, er geht in viele unerwartete Richtungen, und es ist definitiv der härteste Track auf dem neuen Album.“ Elin stimmt zu: „Es wird richtig wild. Es macht Spaß, und ich genieße den Effekt auf meinen Gesang. Ich habe zu unserem Produzenten gesagt: ‚Ich möchte wirklich wie ein Schwein klingen, kannst du mich runter pitchen?‘ Ich muss viel Schwung in den Song bringen, wenn wir ihn im Herbst live spielen. Diese Schweine haben echtes Temperament!„

Inspiration für Piggyback Ride fand Elin in den Wildschweinen ihrer Nachbarschaft. „Man sucht nach Inspiration und manchmal kommt sie von den wildesten Orten. Ich wohne in einer kleinen Stadt in der Nähe von Västerås in Schweden, und dort gibt es viele Probleme mit den Wildschweinen in den Wäldern. Sie zerstören Spielplätze und die Gärten der Leute wie eine böse Biker-Bande, die Amok läuft. Sie leben einfach ihr eigenes wildes Leben ohne Regeln. Sie taten mir so leid, weil ich glaube, dass sie missverstanden wurden, aber gleichzeitig können sie auch sehr gefährlich sein, vor allem, wenn sie Babys haben.“ Elin weiter: „Ich habe über diese Schweine nachgedacht und wollte einen Song über sie schreiben, wie es wohl wäre, mit ihnen abzuhängen und auf ihrem Schweinerücken herumzureiten und Chaos zu verursachen!„

Zack fügt hinzu: „Es fühlt sich an wie ein Song, zu dem die Leute Motorrad fahren wollen. Wir freuen uns darauf, ihn live zu spielen.„

Das neue Album Birthday von Blues Pills strahlt eine unbändige Energie und ein Livegefühl aus, das von ihrem Selbstbewusstsein in ihre Fähigkeiten zeugt, neue, fesselnde Sounds zu kreieren, ohne die explosive Formel zu verändern, mit der sie ihre Anfänge gemacht haben. Ihr Sound ist ebenso bunt gemischt wie rockig und spaßig, und ihre Kontinuität zeigt ihre Entschlossenheit, sich in einer schnelllebigen Musikbranche weiterzuentwickeln und zu reifen.

Blues Pills werden am 2. August ihr viertes Studioalbum veröffentlichen, bevor sie im Oktober auf Europa-Tournee gehen. Birthday wurde in der idyllischen Landschaft Schwedens und in den Recordia-Studios geschrieben und aufgenommen. Die Aufnahmen dauerten nur 10 Tage und wurden vom renommierten Songwriter und Studio-Guru Freddy Alexander produziert.

