Blues Pills & DeWolff: spielen am 27.03.2026 in der Fabrik in Hamburg

Zwei explosive Live-Acts – eine Tour: Erlebe die „Double Bill Tour” mit Blues Pills & DeWolff

Zwei der spannendsten Blues Rock-Bands Europas teilen im März & April 2026 die Bühne: Blues Pills & DeWolff gehen gemeinsam auf große Double Bill Tour mit zwölf Shows in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Zwei Headliner, ein Abend: doppelte Energie!

Blues Pills: Bekannt für ihre elektrisierenden und zutiefst bewegenden Live-Auftritte haben sich die schwedisch-amerikanischen Blues Pills den Ruf erarbeitet, eine der explosivsten Live-Bands des modernen Rock zu sein. Dies ist keine Band, die man einfach nur hört – man erlebt sie. Jede Show ist ein Hochspannungs-Feuerwerk aus rohen Emotionen, musikalischer Klasse und unaufhaltsamer Energie, das das Publikum atemlos zurücklässt.

DeWolff: Ein junges Hammond-Gitarre-Schlagzeug-Trio aus den Niederlanden, das eine explosive Mischung aus elektrisierendem Southern Bluesrock mit einem Hauch von Soul und Psychedelic spielt. Sie sind einige der energiegeladensten, roadtauglichsten und virtuosesten Musiker, die es gibt – und spielen schon ihr halbes Leben lang zusammen. Obwohl sie bereits seit mehr als einem Jahrzehnt für Furore sorgen, stehen diese Jungs erst am Anfang ihrer Karriere …

Die Double Bill Tour verspricht ein einzigartiges Konzerterlebnis mit zwei vollwertigen Sets. Keine Vorband, keine Kompromisse. Wer auf handgemachte Musik, analoge Sounds und leidenschaftliche Performances steht, sollte sich dieses Paket nicht entgehen lassen.

Bands: Blues Pills & DeWolff

Ort: Fabrik, Hamburg

Datum: 27.03.2026

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets ab: 49,95€

Infos und Tickets: https://fabrik.de/veranstaltungsdetail/dewolff-blues-pills-1281