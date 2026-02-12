Bodysnatcher: neues Album „Hell Is Here, Hell Is Home“ erscheint am 10.04. über MNRK Heavy

Die Deathcore-Größen Bodysnatcher aus Südflorida haben heute ihr neues Album Hell Is Here, Hell Is Home angekündigt, das am Freitag, den 10. April via MNRK Heavy erscheint. Das Album ist die erste Veröffentlichung der Band seit ihrer gefeierten EP Vile Conduct aus dem Jahr 2024.

Im Zuge der Ankündigung veröffentlichte das Quartett den neuen Kracher The Maker samt offiziellem Musikvideo. Seht es euch hier an:

The Maker hier anhören: https://bodysnatcher.ffm.to/themaker

“We’re extremely excited to finally start sharing this album with everyone. We think it’s the bands strongest work. We finally accomplished the sound we’ve been aiming for from the start.” – Bodysnatcher

Hell Is Here, Hell Is Home – Tracklist:

The Maker Writhe And Coil Plague Of Flies May Your Memory Rot Violent Obsession No Savior Blade Between The Teeth Two Empty Caskets Survive Or Die Hell Is Home

Nachdem Bodysnatcher am vergangenen Wochenende mit Fit For An Autopsy eine triumphale Australien-Tournee abgeschlossen haben, starten sie im März ihre EU/UK-Headliner-Tournee Hell Is Here, Hell Is Home mit Psycho-Frame, Ingested und Big Ass Truck als Support.

Bodysnatcher – Hell Is Here, Hell Is Home 2026

w/ Ingested, Big Ass Truck

17.03.26 Germany Berlin @ Hole44

19.03.26 Germany Hamburg @ Logo

20.03.26 Germany Hannover @ Faust

24.03.26 Austria Vienna @ Szene

25.03.26 Germany Munich @ Backstage

26.03.26 Switzerland Aarau @ KiFF

28.03.26 Germany Bochum @ Matrix

Tickets: hier