Broken By The Scream: Signin bei Metal Blade Records

Metal Blade Records ist stolz darauf, die Unterzeichnung des japanischen Metal-Sensation Broken By The Scream bekannt zu geben. Bekannt für ihre explosive Fusion aus knallharten Metal-Riffs, moderner Extreme-Metal-Heaviness, tiefen Growls, harten Screams und kontrastierenden melodischen Vocals, hat sich die Band stetig einen einzigartigen Platz in der globalen Heavy-Metal-Szene erobert – und dies markiert einen kraftvollen neuen Abschnitt in ihrer Karriere.

Hört euch ihre neueste Single 追憶のナスカ hier an:

Broken By The Scream werden dieses Jahr ihr Debüt beim Summer Breeze Open Air geben und ihre kompromisslose Live-Show auf eines der führenden Metal-Festivals Europas bringen. Die Band wird auch beim Wacken Open Air und beim Reload Festival auftreten und damit ihre Präsenz auf den europäischen Festivals weiter festigen. Weitere Sommertermine in Europa werden in Kürze bekannt gegeben!

Broken By The Scream – Live-Termine:

February 7 – JP – Kichijoji Shuffle, Tokyo

February 22 – JP – Kichijoji SEATA, Tokyo

March 4 – JP – Aoyama RizM, Tokyo

March 30 – JP – Shinjuku Antiknock, Tokyo

May 2 – JP – Shibuya Metal-Kai, Tokyo

May 24 – JP – Nishikawaguchi Hearts, Saitama

May 29 – JP – Tokyo Kinema Club, Tokyo (headline show)

July 29 – DE – Wacken Open Air, Wacken

August 13 – DE – Summer Breeze Open Air, Dinkelsbühl

August 14 – DE – Reload Festival, Sulingen

Broken By The Screams unverwechselbarer Stil begeistert und schockiert das Publikum der Heavy-Metal-Szene in Japan und weltweit. 2025 traten BBTS im Rahmen ihrer neuntägigen Europatournee durch sieben Länder auf der Hauptbühne des Resurrection Fest in Spanien und auf der Japan Expo in Frankreich auf.

Abseits der Bühne arbeiten Broken By The Scream bereits intensiv an neuem Material. Neue Musik ist in Arbeit. Obwohl Details noch geheim sind, können sich Fans auf neue Songs freuen, die den aggressiven, genreübergreifenden Sound der Band weiterentwickeln.

Weitere Informationen zu Live-Terminen und kommenden Veröffentlichungen folgen in den nächsten Monaten.

Broken By The Screams sind:

Tsubaki Nanaougi

Shizuku Mikogami

Io Nozukidaira

Yayoi Takayashiki

Broken By The Screams online:

https://www.instagram.com/brokenbythescream_koushiki