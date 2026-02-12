Unchained Horizon: kündigen neues Album „The Guardian’s Call“ für den 13.03.2026 an

Am 13.03.2025 ist es endlich so weit: Unchained Horizon veröffentlichen ihr brandneues Album The Guardian’s Call – ein Werk, das schneller, härter und intensiver ist als alles, was die Band bislang geschaffen hat. Um diesen besonderen Moment gebührend zu feiern, gibt es das neue Material nicht nur auf Platte, sondern auch live zu erleben.

Am Release-Abend präsentieren Unchained Horizon das neue Album im Kling Klang in Wilhelmshaven. Unterstützt werden sie dabei von der Oldenburger Band Employer, die mit ihren kraftvollen Riffs und energiegeladenen Liveshows perfekt zum Line-Up passt.

Gemeinsam laden beide Bands zu einem Abend ein, der laut, ehrlich und einzigartig wird – ein Pflichttermin für alle Fans von Heavy Metal, harter Energie und guter Livemusik.

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf HIER! erhältlich.

The Guardian’s Call Tracklist:

The Guardian’s Call Part I Grim Reaper Heroes Atlantis The Guardian War Hysteria No More Tomorrow Metal Unites Serpent Queen The Guardian’s Call Part II

„The Guardian’s Call ist die Entfesselung all dieser Kräfte. Unchained Horizon neues Album ist schneller, kompromissloser und durchzogen von einer unverkennbaren Oldschool-Attitüde. Die Produktion ist bewusst direkt und ungeschönt gehalten – keine sterile Perfektion, sondern druckvolle Authentizität. Erwartet rasende Doublebass-Attacken, harte Riffs und dennoch jene hymnischen Refrains und melodischen Gitarrenlinien und Twin Guitars, die unseren Sound unverwechselbar machen. Für Aufnahmen, Produktion, Mix und Mastering vertrauten wir erneut auf Jörg Uken und die Soundlodge Studios. Sein Gespür für Intensität hat dem Album genau jene Klangwucht verliehen, die wir uns vorgestellt haben. Mit knapp einer Stunde Laufzeit ist The Guardian’s Call ein Album im klassischen Sinne: keine Song-Sammlung, sondern eine Reise – abwechslungsreich, atmosphärisch dicht und emotional packend.“