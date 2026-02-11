Eva Under Fire: veröffentlichen neue Single “Murder Scene”

Eva Under Fire zu hören, ist eine Form von Hard-Rock-Therapie, eine Katharsis, welche Narben und Dämonen in Hymnen innerer Stärke verwandelt. Dies spiegelt sich auch in der neuen Single der Band wider:

“Murder Scene explores eating disorders, body dysmorphia, self-doubt, and how dreams can become nightmares when the same people who once cheered for you are now criticizing you”, kommentiert Sängerin und Songwriterin Amanda Lyberg. “The dream of being on stage comes with a spotlight on my personal flaws. I’m just a body. To be picked apart and judged and perceived. Anxiety is a liar in my head. It tells me I’m not good enough to be here. So, I fight it. I changed my name and my image to prove it wrong. Still the anxiety gets louder. I think it’s trying to kill me. In a world so desensitized, it feels like death has been redefined as a minor inconvenience. I’m insecure about my body so anxiety might win. My skin is crawling, and every part of my body feels wrong. Maybe I’ll call a doctor and get it altered. Maybe if I don’t eat, I’ll feel better.”

Murder Scene folgt auf den Song Awakening, der am 17. Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde. Es war der erste musikalische Appetizer der Band seit nunmehr zwei Jahren.

Für alle neuen Songs von Eva Under Fire griff Amanda auf ihre Karriere als approbierte Therapeutin zurück, um während der Aufnahmen einen offenen Dialog unter den Bandmitgliedern zu fördern und sicherzustellen, dass jede Stimme gehört wird. Ihre therapeutische Laufbahn begann 2018, als sie ihren Master of Arts in Psychologie abschloss und anschließend in der psychiatrischen Einrichtung Transcendence Behavioral Health in Detroit arbeitete. Im selben Jahr starb ihr Vater an einer Fentanyl-Überdosis. Ihre Mutter überlebte dieselbe Charge, die ihren Vater tötete, und ist seit sechs Jahren nüchtern. Neben ihrer Musikkarriere arbeitet Amanda derzeit als praktizierende Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt auf Traumaarbeit, Trauer und Verlust sowie Suchttherapie.

Ihre Geschichte wurde 2023 als Kurzfilm mit dem Titel My Rockstar umgesetzt, in dem durchgehend Musik von Eva Under Fire verwendet wird. Der Film gewann über 20 Auszeichnungen auf verschiedenen Filmfestivals, darunter das Toronto WILDfilm Festival, das Wild Rivers Film Festival, das Orlando Film Fest und viele weitere.

Als eine der Ones To Watch von Sirius XM 2023 gefeiert, veröffentlichten Eva Under Fire 2022 ihr von Kritikern hochgelobtes Debütalbum Love, Drugs & Misery über Better Noise Music. Die Deluxe-Version enthält die Top20 Radio Charts-Single Unstoppable mit dem Country-/Rock-Künstler Cory Marks. In Deutschland erreichten sowohl Unstoppable als auch die Debüt Single Blow Top5 Platzierungen in den Rock Radio Charts. Die Band tourte international mit Acts wie Bush, Bad Wolves, Pop Evil, Skillet und Finger Eleven und trat zudem auf einigen der größten Rockfestivals auf, darunter Aftershock, Inkcarceration und Rock Fest.

Eva Under Fire, die inzwischen über 100 Millionen Streams und 10 Millionen YouTube-Views verzeichnen, konnten ihre Fangemeinde deutlich ausbauen, nachdem sie im Horror-Thriller The Retaliators (Better Noise Films) zu sehen waren und ihre Single Blow (feat. Spencer Charnas von Ice Nine Kills) Teil des Filmsoundtracks wurde. Ihre Single Heroin(e) war außerdem auf dem Soundtrack des Films Sno Babies (2020, Better Noise Films) vertreten, der weltweit auf über 65 Millionen Streams kommt.

Heroin(e) erreicht insgesamt über sechs Millionen Streams weltweit, während Blow auf über 41,6 Millionen globale Streams kommt.

In diesem Jahr wird die Band ab dem 8. Februar mit Jeris Johnson und Butcher Babies auf eine sechswöchige US-Tournee gehen und ab Sommer ihre Label Kollegen von Five Finger Death Punch auf ihrer kommenden 20th Anniversary World Tour 2026 begleiten.