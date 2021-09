Eva Under Fire: haben sich mit Jonathan Dörr von „Ego Kill Talent“ für ihren neuen Track „Comatose“ zusammengetan

Die aufstrebende Detroiter Rockband Eva Under Fire hat soeben einen weiteren energiegeladenen Song mit dem Titel Comatose via Better Noise Music veröffentlicht. Gastsänger Jonathan Dörr von Ego Kill Talent leiht der Single zusätzlich seine düsteren Vocals. Der Track setzt die Dynamik der Band in Bezug auf Kollaborationen fort und folgt auf die, Anfang des Sommers, in Zusammenarbeit mit Spencer Charnas von Ice Nine Kills veröffentlichte Single Blow. Comatose stellt die Fähigkeit der Band unter Beweis, hart zu sein und gleichzeitig verletzlich zu bleiben. Comatose (featuring Jonathan Dörr von Ego Kill Talent)“ gibt es ab sofort auf allen Streaming-Plattformen. Das offizielle Lyric Video zum neuen Track wurde ebenfalls heute veröffentlicht.

Leadsängerin Eva Marie über die neue Single: „Das ist einer der härtesten Tracks des Albums. Das Opening Riff gibt den Ton für Moshpits und Headbanging vor! Ich freue mich sehr darauf, die Lyrics mit der Welt zu teilen. Ich glaube, dass er hinsichtlich der Thematik der psychischen Gesundheit und des Drogenmissbrauchs eine starke Botschaft enthält. Jonathans Gesang verleiht dem Ganzen eine zusätzliche Schicht von Leidenschaft und Härte, die ich absolut liebe.“

Jonathan Dörr über den Song: „Comatose ist ein so kraftvoller Song, mit einer starken Bedeutung. Und Evas Stimme klingt einfach gewaltig. Es war großartig, zusammen mit ihr zu singen.„