Tezura: neue Single „Left In Me“ online

Die Münchener Newcomer Tezura konnten mit ihrer letzten Single Stray Alone einen sehr guten Start hinlegen, der Track landete sogar bei Radio BOB in der Rotation. Freitag feierte die nächste Single Left In Me offiziell Premiere bei unseren Kollegen von Stormbringer.at.

Mit Left In Me zeigen Tezura ganz neue Seiten und beweisen einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Immer wieder loten die vier Münchener ihre Grenzen neu aus und machen uns klar, dass moderner Heavy Metal auf höchstem Niveau nach wie vor bestens funktioniert. Hier findet man neben den gewohnt beinharten Riffs und aggressiven Screams sehr melodiösen Klargesang sowie verletzliche Lyrics. Musikalisch ist Left In Me zweifelsohne eine Hommage an die bekannten Größen des Metal-Genres, schlägt aber auch die Brücke zu modernen Klängen und verbindet dies mit einer zeitgemäßen Produktion, die man von Tezura gewohnt ist.