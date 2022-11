Time For Metal Adventskalender 2022: 26 Partner sind bereits am Start

In etwas mehr als drei Wochen steigt wieder unser großer Time For Metal Adventskalender 2022. Wir haben dazu weitere Partner für euch gewonnen und wollen sie euch nicht vorenthalten:

Uncle M Music, Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V., Head Of PR, Doc Gator Records und CMM-Online.

EMP, Sony Music, Century Media Records, AFM Records, Head Of PR, Massacre Records, Verlag Andreas Reifer, Uncle M Music, Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V., More Than Just A Drink, EFAG GmbH & Co. KG, Kettenfett, Doc Gator Records, Another Dimension, CMM-Online, GerMusica PR, Oktober Promotion, Out Of Line Music, Bite It Promotion, Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH , NauntownMusic, Noisolution, Remedy Records, Kneipenterroristen, Pride Shall Fall und Rosenheim Rocks waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.