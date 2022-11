Twilight Force: kündigen neues Album „At The Heart Of Wintervale“ an

Hört her, ihr Sterblichen der Zwielichtigen Königreiche! Hört!!!

In den letzten Jahren haben die schwedischen Adventure Metaller Twilight Force an ihrem neuen Werk At The Heart Of Wintervale gearbeitet, das am 20. Januar über Nuclear Blast erscheinen wird. Drei Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Albums Dawn Of The Dragonstar ist es an der Zeit, neue Geschichten zu erzählen und das unglaubliche Epos von Twilight Force fortzusetzen.

Twilight Force kommentieren:

„Nach einer gefühlten Ewigkeit können wir endlich stolz die Details unseres vierten Werkes enthüllen: At The Heart Of Wintervale wird am 20. Januar erscheinen. Während die Zwergenschmiede damit beschäftigt sind, die physischen Manifestationen des Albums zusammenzusetzen, können wir alle etwas Zeit gebrauchen, um alte Beschwörungsformeln aufzufrischen, verstaubte Dolche zu polieren und trübe Tränke neu zu rühren – denn dieses glorreiche Abenteuer wird über uns kommen, bevor wir es wissen, und darauf müssen wir vorbereitet sein! Das atemberaubende und dramatische Titelbild wurde wieder einmal von dem brillanten Kerem Beyit entworfen. Es zeigt die Geschichte, die im Titeltrack des Albums erzählt wird – wo ein böser Fluch gebrochen wird und ein alter Drache endlich wieder frei und ungehindert durch die Reiche streifen kann!“

Um diesen erfreulichen Tag der Albumankündigung zu feiern, könnt ihr euch die erste Single

At The Heart Of Wintervale besteht aus acht fesselnden Geschichten aus aller Welt und hat eine Spieldauer von etwa 45 Minuten. Die Songs sind allesamt Geschichten und Legenden aus den Twilight Kingdoms, die in jahrelanger, akribischer Forschungsarbeit zusammengetragen wurden und die weite und magische Welt der Reiche weiter erforschen und vertiefen werden.

At The Heart Of Wintervale wird auf CD, Digibook und Vinyl erscheinen. Die limitierte Digibook-Edition wird außerdem drei Bonustracks enthalten. Der erste ist ein Song, den viele von Twilight Forces treuen Rittern vielleicht wiedererkennen werden; es handelt sich um eine akustische Mischung einiger älterer Werke, die von Twilight Forces ureigenem Waldelfen Aerendir mit einer bezaubernden Gesangs- und Gitarrenperformance dargeboten wird. Der zweite und dritte Bonustrack sind Orchesterversionen von zwei Songs des Albums, bei denen die Fans die Möglichkeit haben, eine andere Klangwelt zu erleben und vielleicht neue, aufregende Elemente und Feinheiten zu entdecken, die sie bisher nicht kannten.

Twilight Force live:

Der 20. Januar 2023 ist nicht nur wegen der Albumveröffentlichung ein besonderer Tag, sondern auch wegen des Starts der Winter Wonder Tour von Twilight Force, die die Schweden in 19 verschiedene Städte in Europa führen wird! Nachdem die Tour zuvor verschoben werden musste, werden Twilight Force im Januar 2023 ihre lang erwartete Tour in Kopenhagen, Dänemark, starten.

Winter Wonder Tour 2023

mit Seven Spires and Silver Bullet

20.01. DK Copenhagen – Templet

21.01. DE Osnabrück – Bastard Club

22.01. NL Eindhoven – Effenaar Kz

24.01. UK Manchester – Rebellion

25.01. UK Glasgow – Audio

26.01. UK London – Underworld

27.01. FR Paris – Backstage

28.01. DE Mannheim – MS Connexion

30.01. DE Bochum – Rockpalast

31.01. DE Köln – MTC

01.02. FR Lyon – Rock’n’Eat

03.02. CH Pratteln – Z7

04.02. IT Milano – Legend Club

05.02. DE München – Backstage (Halle)

06.02 SI Ljubljana – Orto Bar

08.02. HU Budapest – Barba Negra

09.02. CZ Prague – TBA

10.02. DE Hannover – Musikzentrum

11.02. DE Berlin – Frannz

12.02. DE Hamburg – Knust

Über die Band:

Twilight Force ist eine schwedische Symphonic Power Metal-Band, die für ihre äußerst phantasievollen Texte und LARP-ähnlichen Outfits bekannt ist, in denen die Band auf der Bühne auftritt. Die Hauptthemen der Band basieren auf den Überlieferungen einer fiktiven Welt, bekannt als die Twilight Kingdoms, die von Keyboarder Blackwald erschaffen wurde. Die Band hat bis heute drei Alben veröffentlicht. Ihr letztes, Dawn Of The Dragonstar, wurde 2019 veröffentlicht. In den letzten Jahren haben Twilight Force an ihrem neuesten Werk At The Heart Of Wintervale gearbeitet, das am 20. Januar 2023 bei Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Twilight Force sind:

Allyon | Lead- und Hintergrundgesang

Lynd | Lead- und Rhythmusgitarre

Born | Bass

Blackwald | Keyboards und Erzählung

De’Azsh | Schlagzeug

Aerendir | Rhythmus- und Akustikgitarren

Twilight Force online:

