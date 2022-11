Misery Index: veröffentlichen neues Video zu „Rites Of Cruelty“ und kehren auf europäische Bühnen zurück

Die Baltimore-Death-Metaller Misery Index promoten weiterhin ihr neuestes Album Complete Control, das Anfang des Jahres weltweit über Century Media Records erschien, indem sie am 3. November ein neues Video für den Album-Song Rites Of Cruelty veröffentlichten.

Der Rites Of Cruelty-Clip wurde von Chris Joao / Iron Elephant Studio erstellt und kann hier angesehen werden:

Misery Index Bassist/Sänger Jason Netherton meldete sich mit folgendem Kommentar zum Rites Of Cruelty-Clip: „Dieses Video ist ein aufrichtiger Gruß an alle Misery Index-Fans, die sich die Mühe gemacht haben, mit uns im vergangenen Sommer auf den verschiedenen Complete Control-Touren zu toben – von Festivalbühnen bis hin zu Spelunken, wir haben sie alle besucht, und dieses Video ist eine Hommage an die guten Zeiten des vergangenen Sommers, während wir in die dunkleren Monate des Herbstes eintreten. Wir haben uns für den Track Rites Of Cruelty entschieden, weil wir das Gefühl haben, dass er die ganze angepisste Energie unseres neuen Albums in einem bombastischen Faceripper verkörpert, von Blastbeats bis hin zu panzerartigen Breakdowns, er ist zu einem festen Bestandteil unseres Live-Sets geworden, und wir hoffen, dass er euch allen auch gefällt.“

Darüber hinaus kehren Misery Index dieses Wochenende für eine kurze Reihe von Festival-Terminen nach Europa zurück:

Misery Index – Live in Europa:

TH 03.11.2022 Malmö (Sweden) – Plan B /

https://www.facebook.com/events/1119875885622846

FR 04.11.2022 Aalborg (Denmark) – Aalborg Metal Festival /

https://aalborgmetalfestival.dk/

SA 05.11.2022 Manchester (UK) – Damnation Festival /

https://www.damnationfestival.co.uk/

Weitere internationale Live-Aktivitäten von Misery Index im Jahr 2023 werden demnächst bekannt gegeben …

Seht euch gerne unser Review zu Complete Control hier an:

Mehr Infos zu Misery Index bekommt ihr hier:

Misery Index– Line-Up:

Darin Morris – Leadgitarre

Adam Jarvis – Schlagzeug

Mark Kloeppel – Gitarre und Gesang

Jason Netherton – Bass und Gesang

Misery Index – online:

https://www.miseryindex.com

https://www.instagram.com/miseryindex.official/

https://www.facebook.com/MiseryIndex