Misery Index: kündigen neues Album „Complete Control“ an und verraten erste Details

Complete Control, das siebte Studioalbum und Century Media-Debüt von Misery Index, ist ein riffgetriebener Angriff, der die Spannungen der modernen Zustände einfängt und in neun Songs mitreißenden Endzeit-Death Metal kanalisiert. Complete Control sprudelt vor Orwell’schen Schmähungen und messerscharfem Songwriting und ist ein dringend benötigter Hammer ins Gesicht; ein Weckruf für die Unzufriedenen und Besitzlosen.

Complete Control Tracklist:

1. Administer The Dagger

2. The Eaters And The Eaten

3. Complete Control

4. Necessary Suffering

5. Rites Of Cruelty

6. Conspiracy Of None

7. Infiltrators

8. Reciprocal Repulsion

9. Now Defied!

Eine erste Single/ein erstes Video von Complete Control wird am Freitag, den 11. März 2022 veröffentlicht, um den Start der Vorbestellungskampagne für das Album zu unterstützen. Markiert euch eure Kalender und haltet Ausschau nach weiteren Details zu den verfügbaren Albumformaten und vielem mehr, das in Kürze erscheint!

Weitere Neuigkeiten sind, dass Misery Index, ihren neuen Song Strategies Of Manipulation als Teil der Decibel Flexi Series mit der nächsten Ausgabe des Decibel Magazine (USA) veröffentlichen werden. Weitere Details findet ihr hier.

Kürzlich kündigten Misery Index ihre erste Tour durch Nordamerika für das kommende neue Album für Mai an. Unter dem Titel The Space Control Tour 2022 werden Misery Index zusammen mit Origin, unterstützt von Wolf King und weiteren Special Guests auftreten. Hier sind alle nächsten Misery Index Livetermine:

Misery Index – Live:

12.03.2022 – Zürich (Schweitz) – Dynamo / Züri Gmätzlets Vol. 1

https://www.mehsuff.ch/2021/10/31/zueri-gmaetzlets-vol-i/

Misery Index. Origin, Wolf King – The Space Control Tour:

06.05.2022 Chicago, IL – Cobra Lounge

07.05.2022 Indianapolis, IN – Emerson Theater

08.05.2022 Detroit, MI – The Sanctuary

09.05.2022 Toronto, ON – Velvet Underground

10.05.2022 Ottawa, ON – Mavericks

11.05.2022 Montreal, QC – Foufounes Electriques

12.05.2022 Quebec City, QC – La Source de la Martinière

13.05.2022 Boston, MA – Sonia

14.05.2022 Brooklyn, NY – Saint Vitus Bar

15.05.2022 Clifton, NJ – Dingbatz

16.05.2022 Greensboro, NC – The Blind Tiger

17.05.2022 Atlanta, GA – Masquerade (Hell)

18.05.2022 Tampa, FL – Brass Mug

20.05.2022 Houston, TX – Acadia

21.05.2022 Dallas, TX – Amplified

22.05.2022 Austin, TX – Come and Take It Live

Misery Index @ Festivals 2022:

17.06.2022 – Oulu (Finland) – Metal Capital Festival

19.06.2022 – Clisson (France) – Hellfest

30.07.2022 – Steenwijk (The Netherlands) – Stonehenge Festival

10.08.2022 – Jaroměř (Czech Republic) – Brutal Assault Festival

12.08.2022 – Obermehler (Germany) – Party.San Festival Open Air

14.08.2022 – Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Metal Festival

18.08.2022 – Dinkelsbühl (Germany) – Summer Breeze Open Air

Viele weitere Termine werden bald folgen …

Seit den frühen 2000er Jahren haben Misery Index über 1400 Konzerte in 44 Ländern gespielt und dabei die Bühne mit Größen wie Napalm Death, Cannibal Corpse, Fear Factory, Dying Fetus, Amon Amarth, Behemoth, Nile, The Black Dahlia Murder, Kataklysm, Decapitated oder EyeHateGod geteilt, was sie zu einem der intensivsten und gnadenlosesten Live-Acts unserer Zeit macht. Haltet Ausschau nach vielen weiteren Terminen rund um den Globus, die bald für Misery Index angekündigt werden …

Misery Index– Line-Up:

Darin Morris – Leadgitarre

Adam Jarvis – Schlagzeug

Mark Kloeppel – Gitarre und Gesang

Jason Netherton – Bass und Gesang

Misery Index – online:

https://www.miseryindex.com

https://www.instagram.com/miseryindex.official/

https://www.facebook.com/MiseryIndex

https://www.youtube.com/c/MiseryIndexOfficial

https://twitter.com/miseryindex