Oceans Of Slumber: veröffentlichen neue Single + Musikvideo „The Waters Rising“

Die texanische Prog-Metal-Band Oceans Of Slumber hat eine neue Single mit dem Titel The Waters Rising veröffentlicht. Der eindringliche Track ist das erste neue Werk der Band seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Albums 2020. Angeführt von der gefühlvollen Kraft der Leadsängerin Cammie Gilbert heißt The Waters Rising die Fans zurück in der Welt von Oceans Of Slumber willkommen, und es wird noch mehr folgen. Der Song wird von diesem Musikvideo begleitet:

Über die neue Single sagt die Band:

„Wir sind an einem Punkt der Klarheit in einem Gespräch, das wir schon sehr lange mit uns selbst geführt haben. „Wohin gehen wir von hier aus? Was sind wir?“ Und wir sind fest bei einer Schlussfolgerung gelandet. Wir sind eine Verschmelzung aus vielen Geschichten und dem südlichen Akzenz der Golfküste der USA. Ein neuer Südstaaten-Gothic.“

Oceans Of Slumber – Line-Up:

Cammie Gilbert (Gesang)

Jessie Santos (Gitarre, Hintergrundgesang)

Alexander Lucian (Gitarre, Hintergrundgesang)

Semir Ozerkan (Bass, Gitarre)

Dobber (Schlagzeug, Klavier, Synthesizer)

Mat Aleman (Keyboard)

Oceans Of Slumber online:

Website

Facebook

Instagram