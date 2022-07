Oceans Of Slumber: veröffentlichen Video zu „The Hanging Tree“

Willkommen im neuen Southern Gothic.

Am 22. Juli erschien Starlight and Ash, das lang erwartete fünfte Album von Oceans Of Slumber. Ausgestattet mit einem tiefgründigen musikalischen Hintergrund, einer tiefen Verehrung für den amerikanischen Süden und künstlerischer Neugier haben Oceans Of Slumber ein Klangbild geschaffen, das seinesgleichen sucht. Starlight and Ash ist nicht nur eine bloße Zusammenstellung von Songs, sondern hat ein zugrundeliegendes Konzept, kommentiert Cammie Beverly (Gesang): „Das Album Starlight and Ash besteht aus Szenen und Geschichten, die von Figuren, Schauplätzen und Themen aus den (traumatischen) Kindheitserfahrungen der Band inspiriert sind. Diese Begegnungen werden in das Leben und die Geschichten von Individuen in einer fiktiven Gemeinschaft an der Golfküste eingeflochten.“

Schaut euch das Video zu The Hanging Tree an, um mehr über die Handlung zu erfahren:

„Ein altes Elternhaus, ein häufig besuchter Ort auf der Wiese, ein Schrank, an dem wir im Haus unserer Großmutter vorbeigehen, ein Baum im Stadtzentrum, der Narben von seiner schrecklichen Vergangenheit hat … Orte bergen Erinnerungen und sie vergessen sie nie, selbst wenn sie unter den Veränderungen der Zeit begraben sind“, sagt Cammie Beverly über The Hanging Tree.

Seht euch unbedingt The Lighthouse (Official Video) (https://youtu.be/ZBhFEtroiS8) an, denn die beiden filmischen Videos, die von Angela Herr und Bianca Greene für FirstSight Agency gedreht wurden, sind konzeptionell miteinander verbunden.

Angeführt von der unnachahmlichen Kraft, Bandbreite und Anmut der Sängerin Cammie Beverly, spielen Oceans Of Slumber mit Starlight and Ash in einer eigenen Liga. Es ist ebenso eine eloquente Erweiterung der berühmten Singer-Songwriter Nick Cave und Chris Stapleton wie der herzzerreißende Puls von Type O Negative und Katatonia. Starlight and Ash ist kein Metal, aber seine Kanten sind es. Das Album wurde von Joel Hamilton (Violet Road, Battle of Mice) produziert und von Maor Appelbaum (Yes, Voivod) gemastert. Das atemberaubende Artwork wurde von Eliran Kantor (Testament, Heaven Shall Burn etc.) entworfen.

Die folgenden Formate sind verfügbar:

– Ltd. CD-Digipak

– schwarze LP & LP-Booklet

– 300x transp. hellblaue LP & LP-Booklet erhältlich bei CM Distro Wholesale EU, CMDistro.de und EMP

– 300x dunkelgrüne LP & LP-Booklet erhältlich bei der Band

– 1000x transp. orange LP & LP-Booklet erhältlich in den US

– Digitales Album

Klickt hier, um euer Exemplar zu sichern: https://OceansOfSlumber.lnk.to/StarlightAndAsh

Oceans Of Slumber sind:

Cammie Beverly – Gesang

Xan Fernandez – Gitarre

Jessie Santos – Gitarre

Mathew Aleman – Synthesizer

Semir Ozerkan – Bass

Dobber Beverly – Schlagzeug und Klavier

