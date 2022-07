Orphaned Land: kündigen 2022er Vinyl-Wiederveröffentlichung von „All Is One“ an

Die orientalischen Metal-Legenden Orphaned Land kündigen die Wiederveröffentlichung von All Is One an, ihrem fünften Full-Length-Album, das ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht wurde.

Remastered für Vinyl von Tony Lindgren aus dem Fascination Street Studio enthält diese 2022 wiederveröffentlichte Version zwei brandneue Tracks von Brother und Let The Truce Be Known in einer gestrippten Remix-Version – gemischt von dem bandeigenen Gitarristen Idan Amsalem – die noch nie zuvor veröffentlicht wurden.

Das Album wird als Gatefold-Doppel-LP inklusive eines erweiterten LP-Booklets mit Linernotes von Kobi Farhi erhältlich sein und am 23. September 2022 über Century Media Records erscheinen.

Erst vor zwei Wochen kündigten Orphaned Land die Vinyl-Wiederveröffentlichung von Mabool – The Story Of The Three Sons Of Seven an, die am 9. September 2022 erscheinen wird.

Frontmann Kobi Farhi über die neuen Vinyl-Versionen von All Is One und Mabool,

„Toll, diese beiden Klassiker wieder auf Lager zu haben! Wir freuen uns auch sehr, die beiden neuen Strip-Remixe der Songs Brother und Let The Truce Be Known zu präsentieren – die sind nämlich super schön geworden!!! Beachtet auch, dass ich für Mabool die längsten Linernotes jemals geschrieben habe! mit verrückten Geschichten hinter dem Album. Ich kann es nicht erwarten, dass ihr sie alle lest! – Viel Spaß mit diesen beiden Diamanten!“

All Is One wird in den folgenden Vinyl-Varianten erhältlich sein:

– Gatefold Black 2LP & LP-Booklet – Unlimited

– Gatefold Ultra-clear 2LP & LP-Booklet- 500x Kopien über CM Webshop / CM Distro Europe

– Gatefold Transparent sun red 2LP & LP-Booklet – 300x Exemplare über den offiziellen Band-Shop

Bestelle dein Exemplar von All Is One jetzt vor, indem du dem Link hier folgst: https://orphanedland.lnk.to/AllIsOne_reissue

Orphaned Lands neueste Veröffentlichung 30 Years Of Oriental Metal feiert das 30-jährige Bestehen der Band.

Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichte die Band eine Ltd. CD-Box, die acht CDs mit sechs Alben in voller Länge und eine Bonussong-Sammlung aus den letzten 30 Jahren auf zwei zusätzlichen CDs enthält. Die Box enthält außerdem ein erweitertes 112-seitiges Booklet mit speziellen Linernotes zu jedem Album von Kobi Farhi.

30 Years Of Oriental Metal Ltd. 8CD Box Set enthält ein handnummeriertes Echtheitszertifikat und kann weiterhin hier bestellt werden.

Orphaned Land sind:

Kobi Farhi – Gesang

Chen Balbus – Gitarren

Idan Amsalem – Gitarren

Uri Zelcha – Bass

Matan Shmuely – Schlagzeug

Orphaned Land live:

10.12.2022 Waregem (Belgien) – Waregemse Metal Days 2022

13.04.2023 Übach-Palenberg (Deutschland) – Diskothek Rockfabrik Übach Palenberg

16.04.2023 Berlin (Deutschland) – Cassiopeia

13.04.2023 Ubach Palenberg (Deutschland) – Rockfabrik

14.04.2023 Reichenbach (Deutschland) – Artrock Festival

15.04.2023 Poznan (Polen) – U Bazyla

16.04.2023 Berlin (Deutschland) – Cassiopeia Club

18.04.2023 München (Deutschland) – Backstage Werk

20.04.2023 Praha (Tschechische Republik) – Storm Club

21.04.2023 Bratislava (Slowakei) – Randel Club

22.04.2023 Cluj Napoca (Rumänien)

23.04.2023 Bukarest (Rumänien) – Quantum Club

25.04.2023 Bologna (Italien) – Legend Club

27.04.2023 Rom (Italien) – Traffic Club

28.04.2023 Bologna (Italien) – Alchemica

29.04.2023 Orbe (Schweiz) – Casino d’Orbe

30.04.2023 Essen (Deutschland) – Turock

02.05.2023 Pamplona (Spanien) – Totem

04.05.2023 Leiria (Portugal) – Stereogun

05.05.2023 Lisboa (Portugal) – Ao Viva

06.05.2023 Madrid (Spanien) – Story Live

07.05.2023 Barcelona (Spanien) – Bóveda

09.05.2023 Toulouse (Frankreich) – Le Metronum

11.05.2023 Paris (Frankreich) – Petit Bain

12.05.2023 London (Vereinigtes Königreich) – Underworld

13.05.2023 Manchester (Vereinigtes Königreich) – Rebelion

14.05.2023 Birmingham (Vereinigtes Königreich)

16.05.2023 Köln (Deutschland) – Gebäude 9

18.05.2023 Osnabrück (Deutschland) – Bastard Club

19.05.2023 Kopenhagen (Dänemark) – Stengade

20.05.2023 Hamburg (Deutschland) – Logo

21.05.2023 Weinheim (Deutschland) – Café Central

23.05.2023 Lyon (Frankreich) – Ninkasi Gerland

25.05.2023 Antwerpen (Belgien) – Zappa

26.05.2023 Zoetermeer (Niederlande) – De Boerderji

27.05.2023 Arnheim (Niederlande) – Willemeen

28.05.2023 Frankfurt Am Main (Deutschland) – Das Bett

Orphaned Land online:

Website | Facebook | Instagram