Witchery: veröffentlichen Lyric-Video für „Storm of the Unborn“

Die schwedischen Thrash Metal-Pioniere Witchery, seit ihrer Gründung vor 25 Jahren Meister des infernalischen Metals, melden sich mit ihrem 8. Studioalbum Nightside zurück, das am 22. Juli weltweit über Century Media Records veröffentlicht wurde.

Zur Feier des Erscheinungstermins des Albums veröffentlichten Witchery nun auch ein von Cloud Music Typography erstelltes Lyric-Video für den Song Storm Of The Unborn.

Mastermind und Gitarrist Jensen meldete sich mit folgendem Kommentar: „Der Tag der Veröffentlichung des Nightside-Albums steht vor der Tür, und zusammen mit ihm haben wir ein lyrisches Video ausgewählt, um die Vielfalt des Albums zu zeigen. Storm Of The Unborn ist ein langsamerer, atmosphärischerer Track im Vergleich zu den beiden zuvor veröffentlichten Videos des Albums. Es kommt auch mit mehr atmosphärischen Soundeffekten daher, etwas, das ich beim Hören anderer großartiger Konzeptalben zu schätzen gelernt habe (das beste Beispiel dafür ist vielleicht Queensryches Operation: Mindcrime). Also, holt euch ein Glas eures Lieblingsgetränks, sucht euch etwas Schatten von der aktuellen Sonne auf Asteroiden (zumindest hier in Nordeuropa im Moment!) und genießt diesen ersten Versuch, ein eigenes Konzeptalbum zu schaffen!“

Zuvor haben Witchery bereits Videoclips für den messerscharfen Track Popecrusher hier veröffentlicht: https://youtu.be/aGyJbj0IWYo und auch für den heftigen Album-Eröffnungstrack Witching Hour hier: https://youtu.be/snACbBlXTAQ

Nach dem hochgelobten I Am Legion-Album von 2017 wurde Nightside mit der Witchery-Besetzung bestehend aus Jensen (Guit., The Haunted / Ex-Seance), Rickard Rimfält (Guit., Seance), Angus Norder (Vox, Nekrokraft), Victor Brandt (Bass, Dimmu Borgir / Ex-Entombed A.D.) – der nun offiziell den langjährigen Bassisten Sharlee D’Angelo ersetzt – und Chris Barkensjö (Drums, Lik / Ex-Kaamos). Das Album wurde erneut von Daniel Bergstrand (Behemoth, In Flames, etc.) gemischt und produziert, kommt mit einem Artwork von Andreas „Diaz“ Pettersson und enthält das folgende Track-Listing:

Mehr zu Witchery und dem neuen Album Nightside erfahrt ihr hier:

Aufgepasst …Witcherys Nightside ist Heavy-Metal-Hexerei vom Feinsten. Die Geisterstunde ist gekommen!

Witchery – online:

https://www.facebook.com/officialwitchery

https://www.instagram.com/witchery_official