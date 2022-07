The Cross – Act II: Walls Of The Forgotten

Artist: The Cross

Herkunft: Salvador-Bahia, Brasilien

Album: Act II: Walls Of The Forgotten

Genre: Doom Metal

Spiellänge: 57:39 Minuten

Release: 27.05.2022

Label: Pitch Black Records

Link: https://www.facebook.com/thecrossdoom

Bandmitglieder:

Gesang – Eduardo Slayer

Gitarre – Paulo Monteiro

Gitarre – Daniel Fauaze

Bass – Leandro Kastiphas

Schlagzeug – Louis Fernando

Tracklist:

Behind The Stone Gate Walls Of The Forgotten Beyond The Eyes Of Seth Sonnenstein Castle Umbral Ouroboros

Was Neues aus Südamerika. Die Brasilianer The Cross haben am 27.05.2022 ihren Longplayer Act II: Walls Of The Forgotten veröffentlicht, der neben den digitalen Angeboten auch als CD verfügbar ist.

Da wir ja nun schon Ende Juli 2022 haben, ist diese Nachricht nicht mehr so neu, ich weiß. So neu ist die Doom Metal Band aus Brasilien allerdings auch nicht. The Cross gelten als die erste Doom-Metal-Band Brasiliens, gegründet 1990 in Salvador-Bahia von Eduardo „Slayer“ Mota, mit einem Sound und Stil, der von Bands wie Black Sabbath, Candlemass und Trouble inspiriert ist.

1992 veröffentlichte die Band ihre erste Kassette, gefolgt von der ersten Demo 1993 (The Fall) und einer weiteren Demo (Peregrination) 1994. Die Band legte dann eine 20-jährige Pause ein, um 2015 mit der EP Flames Through Priests zurückzukehren, während das Debütalbum schließlich 2017 erschien (The Cross).

Da ist also schon eine Menge Zeit ins Land gezogen (genau gesagt 27 Jahre) und natürlich auch eine Menge an Veränderungen im Line-Up, bis die Band ihr Debüt herausbrachte. Umso erstaunlicher ist es dann doch, dass die Band bis hin zum zweiten Album nur noch fünf Jahre benötigte. Nach der Veröffentlichung des ersten Albums wurden noch einige andere Veröffentlichungen, wie EPs, ein Split und ein Livealbum verausgabt.

Die Band zu ihrem neuen Album Act II: Walls Of The Forgotten selbst: „Es beschreibt die neue Ära von The Cross. Wir glauben, dass wir das perfekte Line-Up erreicht haben und dass dieses Album dies in vollen Zügen zeigen wird. Act II ist ein Album, das inmitten der Pandemie geschrieben wurde, wo jedes Mitglied gearbeitet hat, getrennt und als wir uns zum ersten Mal wieder vereinten, funktionierte alles sofort großartig. Das Album behandelt eine Vielzahl historischer und mythologischer Themen, von denen einige von Lovecraft und andere von unseren inneren Turbulenzen inspiriert wurden.”

Ich muss bekennen, dass ich nicht wirklich viele Doomkapellen aus Brasilien kenne. The Cross, um ihren Gründer, Sänger und Frontmann Eduardo Slayer legen mit ihrem Zweitwerk Act II: Walls Of The Forgotten ein kraftvolles Werk hin, welches sich nicht hinter anderen Doom Veröffentlichungen verstecken muss. Eine nötige Schwere beherrscht die sechs Songs, die in üppiger Weise (auch von der Länge her) kredenzt werden. Der kürzeste Song Umbral ist schon 6:30 Minuten lang, der längste Song Beyond The Eyes Of Seth bringt es auf stattliche 12:02 Minuten. Alle anderen Songs haben eine Spielzeit von mindestens 09:00 Minuten. Die Songs wirken dabei allesamt sehr getragen und erhaben und keinesfalls überfrachtet. Stimmlich gewaltig zeigt sich zudem ihr Fronter Eduardo Slayer, der wahrlich wie ein Slayer mit seinen Vocals um sich wirft und die zähe Lava in Bewegung bringt.

Nicht unterschlagen werden darf an dieser Stelle, dass Act II: Walls Of The Forgotten eine Liste wichtiger Gäste, wie Albert Bell (Forsaken, Nomad Son), Leo Stivala (Forsaken), Achraf Loudiy (Aeternam) und Aaron Stainthorpe (My Dying Bride) enthält.