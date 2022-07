The Afghan Whigs: neue Single „A Line Of Shots“

Das neue Album How Do You Burn? erscheint am 9. September.

Nach The Getaway und I’ll Make You See God gibt es ab sofort die neue Single A Line Of Shots im Stream.

Im Juli/August und Oktober sind The Afghan Whigs endlich wieder auf Tour:

26.07.2022 — Frankfurt | Batschkapp

30.07.2022 — Berlin | Metropol

05.08.2022 — Hamburg | Uebel & Gefährlich

08.08.2022 — Stuttgart | Im Wizemann (Club)

09.08.2022 — Köln | Luxor

28.10.2022 — München | Freiheitshalle

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: