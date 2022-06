The Afghan Whigs: das neue Album „How Do You Burn?“ erscheint am 09.09.2022

The Afghan Whigs kündigen ihr erstes Studioalbum seit fünf Jahren How Do You Burn? an, das am 9. September über Royal Cream/BMG erscheinen wird.

How Do You Burn? ist ihr insgesamt neuntes Album und folgt auf die beiden hochgelobten Alben Do To The Beast (2014) und In Spades (2017), die sie seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2012 veröffentlicht haben.

Die Arbeit daran begann im September 2020 – die COVID-Pandemie zwang Whigs-Frontmann/Songwriter Greg Dulli dazu, die Pläne für die Tournee seines hochgelobten Soloalbums Random Desire aufzugeben – und wurde in den folgenden 14 Monaten fortgesetzt.

Die weltweite Pandemie führte auch dazu, dass die Band weitgehend getrennt voneinander und an verschiedenen Orten aufnehmen musste: Dulli, sein Co-Produzent Christopher Thorn und Schlagzeuger Patrick Keeler arbeiteten zusammen in Kalifornien, während Bassist John Curley, Gitarrist Jon Skibic und Streicher Rick Nelson ihre eigenen Parts in Cincinnati, New Jersey bzw. New Orleans einspielten und aufnahmen.

„Sobald wir das System im Griff hatten, legten wir los“, sagt Dulli.

Zur Unterstützung holte sich Dulli mehrere langjährige Mitstreiter ins Boot, darunter den verstorbenen Mark Lanegan, der regelmäßig bei Dullis Twilight Singers mitwirkte, ein Partner bei den Gutter Twins war und ein enger Freund. Lanegan gibt sein Debüt bei den Afghan Whigs und singt auf zwei Stücken Backgroundgesang. „Es war Mark, der dem Album seinen Namen gab“, so Dulli.

Susan Marshall, die auf dem Whigs-Album 1965 gesungen hat, kehrt für Catch A Colt zurück, einen der herausragenden Tracks des Albums, der locker wie die Rolling Stones der Some Girls-Ära und mit den flüssigen Polyrhythmen von Fleetwood Macs Tusk daherkommt.

Das Multitalent Van Hunt, der 2012 mit den Whigs tourte und als Gastmusiker auf Do To The Beast zu hören war, bringt seine aufgetürmten, klangvollen Vocals sowohl in den eindringlichen Voodoo-Blues von Jyja als auch in das kühne Take Me There ein und verwandelt letzteres, so Dulli, „in einen wilden Gospelsong. Wir singen wirklich gut zusammen, aber was Van produktionstechnisch macht… das ist unerbittlich.“

Und dann ist da noch Marcy Mays, Leadsängerin bei My Curse, dem Torch Song-Highlight des bahnbrechenden Gentlemen-Albums von 1993, die hier auf dem himmlischen Domino And Jimmy ihre Rolle wieder aufnimmt und Stevie Nicks anstelle von Dullis Lindsey Buckingham spielt. „Ich habe diesen Song mit Marcy im Hinterkopf geschrieben“, sagt Dulli. „Niemand klingt wie sie; sie hat eine unglaublich einzigartige, emotionale und eindrucksvolle Stimme.“

The Afghan Whigs – Dulli, Curley, Nelson, Keeler und der neue Gitarrist Christopher Thorn – werden ab Ende mit How Do You Burn? auf Deutschland-Tour gehen. Darüber hinaus, so Dulli, ist ihre Zukunft herrlich weit offen.

26.07.2022 — Frankfurt | Batschkapp

30.07.2022 — Berlin | Metropol

05.08.2022 — Hamburg | Uebel & Gefährlich

08.08.2022 — Stuttgart | Im Wizemann (Club)

09.08.2022 — Köln | Luxor

28.10.2022 — München | Freiheitshalle

Seit ihrer Gründung im Jahr 1986 spielen The Afghan Whigs in ihrer eigenen Liga – weil sie von Anfang an auf Konventionen gepfiffen und noch nie in irgendwelche Schubladen gepasst haben. Ihr aus härterem Rock, R&B und Hip-Hop gespeister Sound passte nie zum Zeitgeist und war gerade deshalb so umwerfend: Vor dem karierten, vor allem von Grunge dominierten Hintergrund der frühen Neunziger stachen die Whigs heraus, weil sie damals eher im Anzug auftraten – und man von ihnen eher Soul-Referenzen à la Marvin Gaye erwarten konnte, anstatt sich wie der Rest der Rockwelt auf irgendwelche Riffs von Black Sabbath zu beziehen.

Und auch heute, immerhin 36 Jahre später, ist diese Band mit nichts vergleichbar – und stellt jede Logik auf den Kopf: Welcher andere Act schafft es, nach über drei Jahrzehnten die spannendsten Werke der Karriere vorzulegen? Dulli & Co. aus Ohio haben zuletzt genau das getan: 2012 meldeten sie sich nach 11-jähriger Pause zurück und legten wenig später zwei absolute Albummeilensteine vor – Do To The Beast (2014) und In Spades (2017) –, um jetzt das nächste Kapitel einzuläuten

How Do You Burn? Tracklist:

1. I’ll Make You See God

2. The Getaway

3. Catch A Colt

4. Jyja

5. Please, Baby, Please

6. A Line Of Shots

7. Domino And Jimmy

8. Take Me There

9. Concealer

10. In Flames

https://www.facebook.com/TheAfghanWhigsOfficial

https://theafghanwhigs.com/