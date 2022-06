Dong Open Air XX: die Running Order steht

Das Dong Open Air hat seine Running Order bekannt gegeben. Aber lest selbst:

heute präsentieren wir euch endlich die Running Order des 20. Dong Open Airs für drei Tage volles Pfund auf Mount Moshmore! Und wir freuen uns, euch außerdem mitteilen zu können, dass wir trotz des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Ausreisesperre für den Großteil ukrainischer Männer weiter auf die Jungs von 1914 hoffen dürfen. Mit etwas Glück wird es eine Ausnahmegenehmigung geben, so dass wir die Band aus Lwiw trotz allem bei uns werden begrüßen können.

Weniger Glück haben wir leider bei Oliver / Dawson Saxon. Nachdem Steve Dawson die Band verlassen hat, ist sie noch nicht wieder komplett. Wir informieren euch über einen Nachfolger für unser Programm, sobald es ihn gibt.

Mit Eridu können wir euch heute dennoch einen Neuzugang präsentieren! Als erster ermittelter W:O:A Metal Battle Deutschland-Finalist ziehen die Münchner neu ins Programm ein. Wer auf dem Dong 2015 schon Gefallen an den Extrem-Metallern Gilgamesh gefunden hat, wird hier garantiert wieder die Matte schwingen! Der zweite deutsche Finalist wird Anfang Juli folgen.

Ihr habt noch kein Ticket? Dann schlagt jetzt schnell in unserem Shop zu! Die Nachfrage nach Wochenendtickets ist weiterhin so hoch, dass wir bis auf weiteres keine Tageskarten anbieten werden. Wenn ihr also unter keinen Umständen Blind Guardian, Testament, Skindred, Emil Bulls & Co. verpassen und 20 Jahre Dong feiern wollt, dann ab in den Shop!

Wir freuen uns auf euch!

Euer Dong Team“