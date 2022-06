Stonemiller Inc.: neu bei Massacre Records

Die Hard Rock Band Stonemiller Inc. hat bei Massacre Records unterschrieben!

Alle Bandmitglieder sind erfahrene und ambitionierte Musiker, die sich nun zusammengetan haben und auf eine gemeinsame Reise gehen.

Sie haben sich voll und ganz dem geradlinigen Hard Rock verschrieben und ihre Songs werden euch zweifelsohne in ihren Bann ziehen!

Stonemiller Inc. sind Sänger Francis Soto (Infinity’s Call, Ivory Tower), die Gitarristen Olli Fuhlhage (ex-Mob Rules) und Tilen Sapač (Ausnahmegitarrist aus Slowenien), Bassist Ingmar Viertel (ex-Salem’s Lot, ex-Warnyng) sowie Drummer Charly Agüero (Tristemente Célebres).

https://www.stonemiller-inc.com

https://www.facebook.com/stonemillerinc

https://www.instagram.com/stonemillerinc