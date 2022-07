Dieth: internationale Death/Thrash Band mit namhafter Besetzung mit erster Single „In The Hall Of The Hanging Serpents“

Da haben sich drei international bekannte und namhafte Musiker in Danzig zusammengetan und eine Death/Thrash Band gegründet, die bereits mit ihrer ersten Single Furore und Bock auf mehr macht!

Die drei Musiker sind: Gitarrist, Sänger Guilherme Miranda (ex-Entombed A.D.), Schlagzeuger Michał Łysejko (ex-Decapitated) und Bassist David Ellefson (ex-Megadeth). Das Trio nennt sich Dieth. Mit ihrer Single In The Hall Of The Hanging Serpents, welche am 14.07.2022 über Youtube veröffentlicht wurde, können sie bereits absolut begeistern. Die Fans dürfen gespannt sein, was da noch kommen wird!

