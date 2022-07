Turnover: kündigen ihr neues Album „Myself In The Way“ an und veröffentlichen Titeltrack mit Feature von Brendan Yates von Turnstile

Turnover haben gestern ihr fünftes Album Myself In The Way für den 04. November 2022 auf Run For Cover Records angekündigt. Mit der Ankündigung erschien zeitgleich der Titelsong Myself In The Way mit Gastgesang von Brendan Yates von Turnstile.

Über die Bedeutung von Myself In The Way sagt Sänger Austin Getz: „In den letzten paar Jahren habe ich wirklich versucht, keine Gründe mehr zu finden, warum ich etwas nicht tun sollte. In diesem Song geht es darum, sich alles zu trauen, obwohl ich immer Angst hatte, nicht für eine Familie sorgen zu können. Es geht darum, dass man der Liebe trotz seiner Ängste den Vortritt lässt, dass man sich nicht von seinen Zweifeln, seinem Ego oder seinem Selbst davon abhalten lässt.“

Myself In The Way entstand aus dem Wunsch von Turnover, ihren Sound weiterzuentwickeln, wobei jedes Werk experimenteller ist als das vorherige. Aber es ist auch ein Nebenprodukt des Wachstums der Band, sowohl als Individuen als auch als Kollektiv. Ausgestattet mit einer Fülle neuer Möglichkeiten, sich kreativ auszudrücken, hat sich die Band der Herausforderung gestellt, ihr bisher ehrgeizigstes Werk zu schaffen. Myself In The Way wurde von Frontmann Austin Getz zusammen mit Will Yip produziert und klingt weitläufiger als alles, was die Band bisher gemacht hat, wobei sie diesmal besonders auf das Sounddesign geachtet haben. Bassist Danny Dempsey hat das Cover-Artwork selbst gemalt, und der langjährige Tour-Gitarrist Nick Rayfield hat einige Songs beigesteuert, um dem Album zusätzlichen Schwung zu verleihen. Das Album enthält auch Gastauftritte von Kollegen und Freunden wie Bre Morell von der in Austin ansässigen Band Temple of Angels auf dem Track Ain’t Love Heavy und Brendan Yates von Turnstile auf dem heute veröffentlichten Titeltrack.



2019 veröffentlichten Turnover ihr viertes Studioalbum Altogether das als „ihr bisher schrägstes und zugänglichstes“ bezeichnet wurde und die herausragenden Tracks Plant Sugar und Much After Feeling enthält. 2017 wurde ihr gefeiertes Album Good Nature veröffentlicht, das den Hit Super Natural enthält.

