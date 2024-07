Oceans Of Slumber: veröffentlichen düstere, cineastische Neuauflage von „Wicked Games“

Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2016 haben Oceans Of Slumber auf jedem ihrer Alben einen Coversong veröffentlicht. Wie nicht anders zu erwarten bei einer Band, die sich über alle Konventionen hinwegsetzt, reicht die Liste der Covers weit über die Grenzen des Metals hinaus und reicht von Gothic über Bluesrock bis hin zu barockem Pop und klassischem amerikanischen Folk.

Obwohl sie immer vorhatten, ihr kommendes achtes Album mit einem weiteren Cover zu beenden, haben sich Oceans Of Slumber in letzter Minute dazu entschlossen, Chris Isaaks Hit neu zu interpretieren. Indem sie den Song auf seinen schaurigen Kern reduzierten, verwandelte die Band Wicked Game in den melancholischen Abspann des düsteren Kinoerlebnisses Where Gods Fear To Speak.

Hört euch Oceans Of Slumbers Cover von Chris Isaaks Wicked Game hier an:

Where Gods Fear To Speak erscheint am 13. September auf Season of Mist.

Vorbestellung & Pre-Save: https://orcd.co/oceansofslumberwheregodsfeartospeakalbum

Wicked Game stand auf der Liste von Oceans Of Slumber schon lange vor Where Gods Fear To Speak. Aber als die Metal-Band aus Houston in Columbia ankam, um ihr neues Album mit dem für den Grammy nominierten Joel Hamilton aufzunehmen, hatten sie bereits beschlossen, das Country-meets-Brill-Building-Klassiker Crying zu covern. Was durchaus Sinn gemacht hätte, schließlich war Roy Orbison ein stolzer Texaner.

„I’m sure we’ll cover Crying at some point down the line“, sagt Cammie Beverly. „But in the end, this album called for something more unexpected“.

Der gut durchdachte Plan von Oceans of Slumber, Where Gods Fear To Speak fertigzustellen, änderte sich während ihrer letzten Session in den Audiovision Studios. Nachdem sie bereits neuneinhalb Stunden am Stück aufgenommen hatten, gingen der Band die Zeit und die Energie aus. „My voice was so tired“, verrät Cammie. Obwohl sie eine der saubersten und stärksten Stimmen im gesamten Metal hat, war Cammie erschöpft von dem langen Tag und dem Druck, den die Höhe von Columbia auf ihre Atemkontrolle ausübte. Sie war frustriert, weil sie Poem Of Ecstasy nicht noch einmal bei Audiovision aufnehmen konnte (die Version, die auf dem Album ist, wurde während der Demo-Sessions aufgenommen).Unsicher, wie sie ihre Nerven und ihre Enttäuschung in den Griff bekommen sollte, beriet sich Cammie mit ihrem Ehemann und Schlagzeuger Dobber Beverly darüber, was als nächstes zu tun sei. Dobber erinnerte sie daran, dass sie immer noch den Titelsong hatten, aber er hatte eine neue Idee, was umsetzbar ist.

„When we were in Columbia, I heard a club remix of Wicked Game while out at a restaurant“, erzählt Dobber mit einem Lächeln. „It was so bad that I needed to go and make things right in my head“. Die Band hatte auch keine Zeit zu verlieren; wie alle Songs auf Where Gods Fear To Speak haben sie dieses Cover live eingespielt und die letzte Aufnahme in der letzten Stunde ihrer Studiozeit gemacht.

Spaß beiseite, Wicked Game erwies sich als eine himmlische Ergänzung zu Where Gods Fear To Speak. „We realized that the album needed to end on a note that was still familiar but also a bit unsettling“, sagt Cammie. Chris Isaak schrieb und veröffentlichte Wicked Game als Single aus seinem dritten Album im Jahr 1989, aber der Song kletterte nicht bis auf Platz 6 der Billboard Hot 100, bis ein Radiomoderator aus Atlanta ihn 1990 in David Lynchs romantischem Kriminaldrama Wild At Heart hörte.

Wie der fesselnde Titeltrack enthüllt, bietet Oceans Of Slumber immer noch den feurigen Death-, Doom- und Black Metal, den langjährige Fans erwarten, aber dieses neue Album erweitert ihre progressive Vision zu dunklen, cineastischen Höhepunkten. „We’ve taken the raw and heavier direction of our last two albums and elevated it to the scale of a blockbuster Imax movie“, sagt Dobber. „Our cover of Wicked Game is the song that plays over the end credits“.

Dennoch wäre es nicht allzu überraschend gewesen, wenn Oceans Of Slumber bei der benommenen, vage tropischen Stimmung geblieben wären, die Isaak auf der Originalversion von Wicked Game erzeugt hat. Schließlich hatten sie gerade zwei Wochen damit verbracht, die schwüle, sonnige Atmosphäre von Bogotá aufzusaugen. Alex Davis fügt eine schöne spanische Gitarrenlinie hinzu, aber der Chefkomponist der Band hat den aus dem Nichts kommenden Hit in eine gruselige Richtung gelenkt.

Underground-Metaller werden ihn immer als Schlagzeuger der Grindcore-Legenden Insect Warfare verehren, aber Dobber ist auch ein klassisch ausgebildeter Pianist, der alle zehn Songs auf Where Gods Fear To Speak arrangiert hat. In seinen wohlbehaltenen Händen schreitet Wicked Game langsam und anmutig voran, als würde er einen Geist willkommen heißen, was Cammie viel Raum zum Atmen lässt.„No, I don’t want to fall in love“, singt sie in den sanftesten Höhen ihrer oberen Tonlagen. Chris Kritikos übernimmt die Backvocals und verwandelt den denkwürdigen Refrain des Songs in eine eindringliche Coda der zum Scheitern verurteilten Romanze, die das Herzstück des Albums bildet.

„With Wicked Game, we’re sending the characters off into the sunset with a cliffhanger“, sagen Cammie and Dobber. „Nobody loves no one“.

Um die Veröffentlichung von Where Gods Fear To Speak zu feiern, haben Oceans Of Slumber drei besondere Auftritte zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr geplant.

Im August werden Oceans Of Slumber zusammen mit ihren neuen Labelkollegen Oak, Ash & Thorn beim Mad With Power Festival in Madison, Wisconsin, auftreten. Danach wird die Band zusammen mit dem Produzenten Joel Hamilton im Studio G in Brooklyn auftreten, wo sie eine kleine, aber fröhliche Gruppe von Fans mit neu interpretierten Versionen von neuen und alten Klassikern verwöhnen wird.

„During this exclusive evening at Studio G, we’ll be graced by esteemed guest musicians and a captivating string quartet“, sagt Dobber. „Each song will be reinvented, breathing new life into the songs our fans cherish“.

Im September werden sich Oceans Of Slumber beim Metal Injection Festival mit den Houstoner Schwergewichten Necrofier zusammentun.

„We are thrilled to celebrate Metal Injection’s 20th anniversary at this year’s festival“, sagt Cammie. „We’ll be sharing the stage with amazing bands like Jinjer, Converge, God Forbid, 3 Inches Of Blood, Hanabie, Cave In, Rivers Of Nihil and our good friends in Necrofier. We can’t wait to rock out with you and hit the streets of New York City“.

Mad With Power Festival

Samstag, 3. August – Madison, WI

Live im Studio G mit Streichquartett und besonderen Gästen

Samstag, 10. August – Brooklyn, NY (Ausverkauft)

Metal Injection-Festival

Sonntag, 22. September – Brooklyn, NY @ Brooklyn Monarch & Meadows

