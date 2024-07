Laura Jane Grace & The Mississippi Medicals: kündigen EP „Give an Inch“ für September an

Laura Jane Grace & The Mississippi Medicals kündigen ihre EP Give An Inch für den 06.09.2024 über Big Scary Monsters an. Im Oktober erscheint die EP ebenfalls auf Vinyl, bevor die Frontsängerin von Against Me! im November auf Europatour kommt.

Laura Jane Grace & the Mississippi Medicals – das brandneue Rock-Quartett mit Matt Patton von den Drive-By Truckers (Bass), Mikey Erg von The Ergs (Schlagzeug) und Paris Campbell Grace (Gesang, Percussion) – kündigen für den 06.09.2024 die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP Give An Inch an. Aufgenommen von Patton bei Dial Back Sound in Water Valley, Mississippi, läutet Give An Inch ein neues und aufregendes Kapitel für die Emmy-nominierte Künstlerin, Autorin und Aktivistin ein, indem sie auf die verschiedenen Talente dieser erfahrenen Musiker zurückgreift. Angeführt von den Singles All Fucked Out, einem Stück, das der Rolling Stone als „eine staubige Plane aus treibendem Country-Punk“ bezeichnete, und dem ausgelassenen Karma Too Close, kann Give An Inch jetzt vorbestellt werden.