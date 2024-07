Presented by TFM.rocks: Revolt! Eternal Champion, Unto Others, Writhen Hilt am 17.08.2024 im Kronensaal in Hamburg (Vorbericht)

Bands: Eternal Champion, Unto Others, Writhen Hilt

Ort: Kronensaal, Kulturpalast Billstedt, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 17.08.2024

Kosten: 30,00 € VVK, 33,00 € AK

Genre: Epic Metal, Heavy Metal, Gothic Metal

Besucher: ca. 700 Besucher

Veranstalter: Kulturpalast Hamburg

Link: https://kulturpalast.live/veranstaltung

Während der Festivalsaison sind Bands gerne an den freien Slots in Clubs des Landes unterwegs. Ein besonderes Paket haben die Macher des Bambi Galore / Kronensaal in Hamburg geschnürt. Doch der Reihe nach:

Writhen Hilt

Den Auftakt macht die neue Epic-Metal-Hoffnung Writhen Hilt aus Braunschweig. Die EP Ancient Sword Cult wurde von der Metal-Gemeinde kräftig gefeiert, sodass Festivalbuchungen, zum Beispiel für das Keep It True Rising, folgten. Hinter Writhen Hilt stecken ehemalige Bandmitglieder von Booze Control, die sich kurz vor der Pandemie auflösten. In der neuen Konstellation war das Quartett erstmals auf dem Steel Held High Festival in Braunschweig zum Anfang des Jahres zu sehen und sorgte mit seinem Auftritt für große Begeisterung.

Eternal Champion

Eine Hiobsbotschaft erreichte uns Ende Mai. Bassist Brad Raub ist mit gerade einmal 36 Jahren verstorben. Ein Champion lässt sich nicht unterkriegen. Aktuell sind die US-Epic-Metaller nur ein Trio. Bei US-Bands helfen Session-Musiker bei Live-Touren aus. Eternal Champion ziehen ab Anfang August durch Europa und sind 2024 zum zweiten Mal in Hamburg zu Gast. Im März stand die Truppe auf den Brettern der Markthalle als Headliner des Hell Over Hammaburg. Die beiden Scheiben The Armor Of Ire und Ravening Iron sorgten nicht nur im Underground für Furore.

Unto Others

2017 als Idle Hands gegründet, folgte 2020 die Umbenennung in Unto Others. Der Mix aus Heavy Metal mit dunklen Klängen fand schnell Fans und der Debüt-Longplayer Mana sorgte dafür, dass Unto Others 2022 im Vorprogramm von Arch Enemy und Behemoth durch die Lande tourten. Für 2024 ist mit Never, Neverland das dritte Werk der Düster-Metaller in der Pipe. Wer die Truppe als Headliner sehen möchte, bekommt dazu in Hamburg seine Chance.

Tickets für die Sause gibt es hier.