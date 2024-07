Love Is Noise: veröffentlichen neuen Song mit Video „Jawbreaker“

Love Is Noise, die seit kurzem bei Century Media Records unter Vertrag sind, haben ihre neue Single Jawbreaker veröffentlicht – ein richtiger BANGER. Jawbreaker ist der zweite neue Track aus dem kommenden Album (mehr dazu in Kürze …) und zeigt die Band in beeindruckender musikalischer Form. Textlich geht es um den Umgang mit dem Leben in einer immer größer werdenden digitalen Welt.

„Jawbreaker handelt von meiner Suche nach Selbstliebe“, sagt Sänger/Gitarrist Cameron Humphrey. „In einer Welt voller Ablenkung versuche ich mit zunehmendem Alter, die Welt um mich herum und die Menschen, die ich am meisten liebe, wirklich zu schätzen“.

Die Reise von Love Is Noise begann 2021 als Zusammenarbeit zwischen Humphrey und dem Gitarristen Tom Mellon, der das Ätherische und das Intensive ausbalanciert. Zu den klanglichen Wegweisern gehören moderner Shoegaze sowie Bands wie Glassjaw und Deftones. Die 2022 erschienene EP Euphoria, Where Were You? (veröffentlicht auf der 333 Wrecords Crew von Fever 333-Frontmann Jason Aalon Butler) wies auf einen ganz eigenen, herzzerreißenden Sound hin. Eine Reihe von Singles führte dazu, dass die Band einen Vertrag mit Century Media abschloss und mit der Arbeit an ihrem Debütalbum begann. Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Musik gab es mit der gefeierten Single Soft Glow, die auf zahlreichen Streaming-Plattformen auftauchte.

Love Is Noise Line-Up:

Cameron Humphrey – Vocals, Guitar

Thomas Mellon – Guitar

