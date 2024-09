Love Is Noise: kündigen Debütalbum „To Live In A Different Way“ für Februar 2025 an

Love Is Noise sind frisch bei dem legendären Label Century Media Records unter Vertrag und haben Details zu ihrem Debütalbum To Live In A Different Way bekannt gegeben, das am 14. Februar 2025 erscheinen soll. Mit Einflüssen von Portishead, Radiohead, My Bloody Valentine, Oasis, Bowery Electric, Boards Of Canada und Deftones hat die Band ein Album geschaffen, das euch emotional berührt.

Sänger Cam Humphrey sagt über das Album: „To Live In A Different Way is the story of a kid from Bolton trying to understand the world he lives in. It’s ten tracks full of love, heartache and dream-soaked melody, I believe we’ve created something special.“

Zusätzlich zu den Neuigkeiten zum Album haben Love Is Noise einen weiteren neuen Track veröffentlicht, Take.One.Minute. Ihr könnt die Band auch live in London bei ihrer Record Release Show A Night In The Capital erleben, die am 22. Februar im The Lower Third stattfindet. Der Kartenvorverkauf hat bereits Freitag um 9 Uhr begonnen.

Seht euch das Video zu Take.One.Minute. jetzt hier an:

Stream der Single hier: https://loveisnoise.lnk.to/take.one.minute-single

Love Is Noise zeigen Einfühlungsvermögen, sowohl textlich als auch musikalisch. Das Century Media-Debüt der Band, To Live In A Different Way, spannt einen Bogen von den rauen Riffs und der Lautstärke ihrer DIY-Ursprünge hin zu Shoegaze-ähnlicher Melodiösität, einem Hauch von Brit-Pop und einem schlagenden (und blutenden) Herzen, das aus Cam Humphreys klagendem Gesang hervorbricht. Das Debütalbum To Live In A Different Way wurde von der Band zusammen mit dem Tontechniker Kel Pinchin produziert und von John Markson (Drug Church, Drain, The Story So Far) gemischt.

„We made a conscious decision to make the record feel like a live band, mistakes included!“, sagt Cam. „In an era where perfection is heavily favoured, we wanted to do the complete opposite and dive headfirst into creating something our idols would’ve set out to create.“

Love Is Noise Besetzung:

Cameron Humphrey – Gesang, Gitarre,

Thomas Mellon – Gitarre

Love Is Noise online:

https://loveisnoise.world/

https://www.instagram.com/loveisnoiselr

https://www.facebook.com/loveisnoiselr/