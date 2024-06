Century Media: signen Love Is Noise aus UK

Century Media Records freut sich, die britische Band Love Is Noise unter Vertrag nehmen zu können. Soft Glow ist ein erster Vorgeschmack auf Love Is Noise, die eine Ebene jenseits von laut und leise anstreben, den Sound einer Band, die sich ihren härtesten und sanftesten Impulsen hingibt. Die Band sagt zu der neuen Single: „Soft Glow lässt dich die Wertschätzung spüren, die wir für die Welt, in der wir leben, und die Menschen, die unser Leben jeden Tag schöner machen, empfinden. Egal, ob es sich um einen geliebten Menschen, einen Partner, einen Freund oder einen Gefährten handelt, dieser Song wurde für dich geschaffen.“. Streamt die Single jetzt hier.

Seht das neue Video zu Soft Glow hier an:

Love Is Noise begannen ihre Reise 2021 als eine Zusammenarbeit zwischen Humphrey und dem Gitarristen Tom Mellon, die das Ätherische und Intensive ausbalancierte. Zu den klanglichen Wegweisern gehören Bands wie Glassjaw und Deftones. Die 2022 erschienene EP Euphoria, Where Were You? (veröffentlicht auf 333 Wreckords von Fever 333-Frontmann Jason Aalon Butler) wies auf einen ganz eigenen Sound hin. Eine Reihe von Singles führte dazu, dass die Band einen Vertrag mit Century Media abschloss und mit der Arbeit an ihrem Debütalbum begann.

Love Is Noise kommentieren die Unterzeichnung mit Century Media Records: „Wir freuen uns unglaublich, Teil der Century Media-Familie zu sein, einem Label mit einer reichen Musikgeschichte. Wir sind stolz darauf, dass wir uns einem Roster mit so vielen tollen Künstlern anschließen können. Das wird der Beginn von etwas ganz Besonderem sein.“

Mike Gitter, Century Media VP of A&R fügt hinzu: „Love Is Noise haben dieses seltene Debüt geschaffen, das dich von Anfang bis Ende packt und nicht mehr loslässt. Es ist der Beginn einer langen Karriere, und wir sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein.“

Love Is Noise Line-Up:

Cameron Humphrey – Gesang, Gitarre

Thomas Mellon – Gitarre

Love Is Noise online:

https://loveisnoise.world/

https://www.instagram.com/loveisnoiselr

https://www.facebook.com/loveisnoiselr/