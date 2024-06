Wolfheart: stellen Musikvideo zu erster Single ‚Grave‘ online

Die finnischen Melodic-Death-Metal-Meister Wolfheart bereiten die Welt auf die Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums namens Draconian Darkness vor. Nachdem die am 6. September 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinende Platte bereits vorbestellt werden kann, bricht die Truppe heute mit dem offiziellen Musikvideo zur ersten digitalen Single, Grave, auch ihr musikalisches Schweigen endgültig. Jene beginnt mit sanftem Klavierspiel, ehe sie zu einem finsteren Sturm mutiert. Die altbekannte Wolfheart’sche Mischung aus brutalem Riffing, eisiger Atmosphäre und wirkungsvollen Melodien klingt mächtig wie nie und verleiht Grave die absolute Setlistpflicht für kommende Auftritte der Band; ihren aktualisierten Livefahrplan findet ihr unten!

Bandkopf Tuomas Saukkonen kommentiert: „Grave war der allererste Song, der für das Album geschrieben wurde, weshalb er anschließend die Richtung für den gesamten Produktionsprozess vorgab. Wir haben die düsteren Elemente noch weiter von den hellen Momenten entfernt, um den größtmöglichen Kontrast zwischen den Melodien und epischen Refrains zu erhalten. Nachdem wir auf jeder unserer bisherigen Scheiben klare Livelieblinge haben, machen wir auch dieses Mal keine Ausnahme: Grave steht unangefochten auf dem Treppchen!“

Draconian Darkness entstand gemeinsam mit Langzeitpartner Saku Moilanen (Produktion, Mix und Mastering) in den Deep Noise Studios. Das dazugehörige Artwork stammt aus dem Hause VisionBlacks (Nikos Stavridakis).

Wolfheart live:

09.08.2024 FI Helsinki – Hellsinki Metal Festival

30./31.08.2024 DE Tennenbronn – Metalacker

Draconian Darkness Over Finland 2024

+ Supports

06.09.2024 FI Kuopio – Sawohouse Underground *Neu*

07.09.2024 FI Pori – MonoMassive

13.09.2024 FI Tampere – Olympia-kortteli *New*

14.09.2024 FI Turku – Utopia-klubi *New*

20.09.2024 FI Lahti – Finlandia-klubi *New*

21.09.2024 FI Oulu – Kantakrouvi *New*

27.09.2024 FI Helsinki – Korjaamo *New*

28.09.2024 FI Jyväskylä – Lutakko *New*

11.10.2024 FI Vaasa – Kulttuuritalo Fanny *New*

12.10.2024 FI Mikkeli – Kulttuuritalo Tempo *New*

Endtime Signals – Europatour 2024

w/ Dark Tranquillity, Moonspell, Hiraes

Präsentiert von Metal Hammer, musix, metal.de, powermetal.de, eventim & Decibel Touring

31.10.2024 DE Berlin – Astra

01.11.2024 CZ Prag – MeetFactory

02.11.2024 DE Leipzig – Hellraiser

03.11.2024 DE Köln – Live Music Hall

05.11.2024 UK London – O2 Academy Islington

06.11.2024 NL Eindhoven – Effenaar

07.11.2024 DE München – Backstage

08.11.2024 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

09.11.2024 BE Kortrijk – Hell’s Balls Belgium

10.11.2024 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

11.11.2024 FR Toulouse – Le Bikini

13.11.2024 ES Barcelona – Salamandra

14.11.2024 ES Pamplona – Sala Totem

15.11.2024 ES Madrid – Shôko

16.11.2024 ES Santander – Escenario

18.11.2024 FR Villeurbanne – La Rayonne

19.11.2024 DE Lindau – Club Vaudeville

20.11.2024 HU Budapest – Barba Negra

21.11.2024 AT Wien – Arena

22.11.2024 DE Karlsruhe – Substage

23.11.2024 DE Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

24.11.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset

26.11.2024 NO Oslo – Vulkan Arena

28.11.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben

29.11.2024 SE Örebro – Club 700

30.11.2024 SE Göteborg – Filmstudion

Infos & Tickets: https://www.wolfheartmetal.com/