Wolfheart: stellen ‚Ancient Cold‘-Musikvideo vor

Zum Beginn der dunkleren Jahreszeiten liefern Wolfheart mit ihrem brandneuen Album die perfekte musikalische Begleitung für die kommenden Monate ab: Draconian Darkness erscheint endlich via Reigning Phoenix Music (RPM)! Einerseits gilt es dessen Veröffentlichung zu feiern, andererseits steht auch direkt die erste Tour mit dem neuen Material an, die die Truppe für zehn Shows durch Finnland führen wird, weshalb die Winter-Metaller ein Musikvideo zu Ancient Cold, dem Albumopener, präsentieren. Episch marschierend und symphonisch läutet dieser den Beginn des neuen Werks ein. Das Intro hinterlässt trotz oder gerade aufgrund einfacherer Mittel mächtig Eindruck und bereitet die Fans auf einen Song vor, dessen klirrend kalte Atmosphäre das Quartett in den Refrains immer wieder brillant mit Klargesang zu durchbrechen vermag.

„Mit seinem brachialen Einstieg und einer enormen Menge an Riffs und Melodien, die die Fans auf eine Achterbahnfahrt voller nordischem Feuer und Eis mitnimmt, ist Ancient Cold die perfekte Eröffnung des Albums, aber auch kommender Liveshows. Obendreinhaben wir das dazugehörige Video am epischsten Ort aufgenommen, den wir jemals für einen Dreh betreten haben. Die atemberaubenden Berglandschaften Islands passen hier einfach wie die Faust aufs Auge!“, kommentiert Mastermind Tuomas Saukkonen den Track.

Er ergänzt: „Draconian Darkness ist bereits unsere siebte Platte, zeitgleich sind wir am Gipfel unseres seit 2013 andauernden musikalischen Schaffens angekommen. Wir haben ein ganzes Jahr hart gearbeitet, um diesen neuen Meilenstein unserer Karriere zu erschaffen – und das unter den mächtigen RPM-Flügeln!“

Draconian Darkness entstand gemeinsam mit Langzeitpartner Saku Moilanen (Produktion, Mix und Mastering) in den Deep Noise Studios. Das dazugehörige Artwork stammt aus dem Hause VisionBlacks (Nikos Stavridakis).

Wolfheart live:

Draconian Darkness Over Finland 2024

+ Supports

06.09.2024 FI Kuopio – Sawohouse Underground

07.09.2024 FI Pori – MonoMassive

13.09.2024 FI Tampere – Olympia-kortteli

14.09.2024 FI Turku – Utopia-klubi

20.09.2024 FI Lahti – Finlandia-klubi

21.09.2024 FI Oulu – Kantakrouvi

27.09.2024 FI Helsinki – Korjaamo

28.09.2024 FI Jyväskylä – Lutakko

11.10.2024 FI Vaasa – Kulttuuritalo Fanny

12.10.2024 FI Mikkeli – Kulttuuritalo Tempo

Endtime Signals – Europatour 2024

w/ Dark Tranquillity, Moonspell, Hiraes

31.10.2024 DE Berlin – Astra

01.11.2024 CZ Prag – MeetFactory

02.11.2024 DE Leipzig – Hellraiser

03.11.2024 DE Köln – Live Music Hall

05.11.2024 UK London – O2 Academy Islington

06.11.2024 NL Eindhoven – Effenaar

07.11.2024 DE München – Backstage

08.11.2024 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

09.11.2024 BE Kortrijk – Hell’s Balls Belgium

10.11.2024 FR Paris – Bataclan *Hochverlegt*

11.11.2024 FR Toulouse – Le Bikini

13.11.2024 ES Barcelona – Salamandra

14.11.2024 ES Pamplona – Sala Totem

15.11.2024 ES Madrid – Shôko

16.11.2024 ES Santander – Escenario

18.11.2024 FR Villeurbanne – La Rayonne

19.11.2024 DE Lindau – Club Vaudeville

20.11.2024 HU Budapest – Barba Negra

21.11.2024 AT Wien – Arena

22.11.2024 DE Karlsruhe – Substage *Ausverkauft*

23.11.2024 DE Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

24.11.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset

26.11.2024 NO Oslo – Vulkan Arena

28.11.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben

29.11.2024 SE Örebro – Club 700

30.11.2024 SE Göteborg – Filmstudion

Infos & Tickets: https://www.wolfheartmetal.com/