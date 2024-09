Richie Kotzen: veröffentlicht seine neue Single „Insomnia“

Los Angeles, Kalifornien. Richie Kotzen hat heute das offizielle Video zu seiner neuen Single Insomnia vorgestellt. Es ist die neuste Single aus seinem kommenden Studioalbum Nomad (BMG), das am 27. September 2024 erscheint.

Insomnia ist die dritte Single von Nomad und eine stimmungsvollere, melancholische Angelegenheit. Während sie immer noch sein feines Gespür für den Hardrock beweist, scheinen Kotzens tiefe musikalische Wurzeln aus Philadelphia mit einer Bridge und einem Refrain durch, die noch funkiger sind. Die Strophen köcheln mit einer schlaflosen Unruhe, bis sich die Sonnenstrahlen der geerdeten Refrainzeile durchsetzen. Die Hauptmelodie für Insomnia fiel Richie passenderweise im Schlaf ein und als ihn die Inspiration überkam, wachte er sofort auf, fuhr sein Studio hoch und arbeitete die Nacht durch, um den kreativen Schwung nicht zu verlieren – und so entstand, was später zu Insomnia wurde.

“Ich wurde von dieser Refrain-Melodie geweckt und hatte in diesem Moment noch keine Ahnung, dass der Titel Insomnia lauten würde”, erklärt Richie Kotzen. “Obwohl der Song um die Refrain-Melodie herum geschrieben wurde, hängt die eigentliche Endaufnahme stark von der Bassgitarre ab und davon, wie sie behandelt wird. Um den Sound zu erreichen, den man hört, läuft mehr als eine Bassspur gleichzeitig”, fährt Kotzen fort. “Es ist interessant, dass ich als Gitarrist bekannt bin, aber die Bassgitarre eine so wichtige Rolle in meiner Musik und bei meinem Songwriting spielt. Vieles von dem, was ich kreiere, entsteht aus den Zeilen, die ich für die Bassgitarre schreibe.”

Nomad kommt am 27.09. und kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://richiekotzen.lnk.to/NomadPR

