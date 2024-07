Richie Kotzen: veröffentlicht neue Single “On The Table”

Gitarrist/Sänger/Songwriter/Multiinstrumentalist Richie Kotzen hat einen Plattenvertrag mit dem globalen Musikunternehmen BMG unterzeichnet. Während seines Auftritts in London am Samstag, dem 13. Juli, dem letzten Termin seiner Europatour, gab Kotzen das Veröffentlichungsdatum seines brandneuen Soloalbums Nomad für den 27. September 2024 bekannt. Das Album wird digital, auf CD sowie auf schwarzem Vinyl erhältlich sein.

“Nachdem wir mit Richie bei dem erfolgreichen Smith/Kotzen Projekt zusammengearbeitet haben”, so Michael Kachko, BMG Senior Vizepräsident, “wussten wir, was für ein unglaublicher Songwriter und Künstler er ist, also waren wir gespannt zu hören, was er als Solokünstler macht. Als er uns das neue Material vorspielte, wussten wir sofort, dass wir dabei sein wollten.”

“Ich habe mich sehr über die Nachricht gefreut, dass BMG dieses Album so veröffentlichen wollte, wie ich es mir vorgestellt hatte, ohne künstlerische Kompromisse“, sagt Richie Kotzen. “Ich finde es toll, dass das BMG-Team mir und meiner Vision kreatives Vertrauen entgegengebracht hat, ohne sie umgestalten zu wollen. So oft kann die geschäftliche Seite der Dinge den kreativen Fortschritt eines Songwriters wirklich beeinträchtigen und mit einem Team wie diesem“, so Kotzen weiter, “liegt der Fokus darauf, was sie tun können, um dir über das hinaus zu helfen, was du als Künstler bereits getan hast. Die Einstellung scheint zu sein: ‘Du hast die Arbeit als Writer, Produzent und Musiker gemacht, jetzt lass uns den Ball übernehmen und loslegen.’ Das fühlt sich für mich wie der Beginn einer erstaunlichen Reise an und nach einer Art Neuanfang in einer Branche, die für einen Solokünstler immer komplexer zu handhaben wird.“

Nomad wurde von Richie Kotzen geschrieben, aufgenommen sowie produziert und enthält acht neue Tracks, die Kotzens facettenreichen musikalischen Stil zeigen, wobei Kotzen fast jedes Instrument auf dem Album spielt. Auf Nomad bringt Kotzen seine vielfältigen Techniken und Einflüsse zum Ausdruck, von Hardrock über 70er-Jahre-Soul und Funk bis hin zu Jazz-Fusion und R&B. All dies ist mit seinem eigenen, einzigartigen Spiel- und Songwriting-Ansatz verwoben, während er seinen sich ständig weiterentwickelnden Stil beibehält.

“Ich bin mit Soul, Funk und R&B Musik aufgewachsen, aber gleichzeitig war ich ein absoluter Hardrock-Fan“, erklärt Kotzen. “Ich habe dementsprechend diese interessante Dynamik in meiner Musik, in der man Elemente von Parliament oder Curtis Mayfield hört, aber gleichzeitig auch den Einfluss von Bad Company und dem frühen Rod Stewart hat. Als ich dann anfing, die Gitarre ernster zu nehmen, wurde ich von Fusion-Bands wie The Dixie Dregs, Return To Forever und Allan Holdsworths Arbeit angezogen. Es ist eine verrückte Mischung, aber das ist die Formel für Richie Kotzen.“

Anfang des Jahres veröffentlichte Richie Kotzen den ersten Track des Albums, die treibende Single Cheap Shots, die von der Kritik hochgelobt wurde. Und nun stellt Richie Kotzen die nachfolgende Single vor, On The Table, ein knallharter Rocksong, der auf seiner Festplatte auf die perfekten Lyrics gewartet hatte, um ihn zu vervollständigen. Eine unterbewusste Erinnerung an die ersten englischen Worte seines brasilianischen Schwiegervaters, “The book is on the table”, löste die Inspiration aus und fügte das Ganze perfekt zusammen.

Während Nomad keinen Mangel an schweren, rockigen Gitarrenklängen aufweist, zeigt die schiere Vielfalt des Albums, wie sie in Tracks wie Nihilist, This Is A Test und dem Titeltrack Nomad zu hören ist, nicht nur Kotzens musikalische Bandbreite und sein stimmliches Können, sondern auch seine unscheue Vorstellungskraft als Produzent/Arrangeur. Kotzen, der bereits weltweit als außergewöhnlicher Gitarrist bekannt ist, erweist sich mit Nomad als ein wahrhaft bemerkenswerter Allround-Lyriker/Produzent/Arrangeur und Sänger.

Nomad Tracklist:

1. Cheap Shots

2. These Doors**

3. Insomnia

4. Nomad*

5. Escape

6. On The Table

7. This Is A Test

8. Nihilist

* Dan Potruch spielt Schlagzeug bei Nomad

** Kyle Hughes spielt Schlagzeug bei These Doors

U.S. Herbsttour

13. SEP – The Coach House, San Juan Capistrano CA

14. SEP – Whisky a Go Go West Hollywood CA

19. SEP – Goldfield Trading Post (Roseville) Roseville CA

20. SEP – Tower Theatre Fresno CA

21. SEP – Count’s Vamp’d Las Vegas NV

25. SEP – The Black Sheep Colorado Springs CO

26. SEP – HQ Live Denver Denver CO

27. SEP – Barnato Omaha NE

28. SEP – Knuckleheads Saloon Kansas City MO

30. SEP – City Winery St. Louis St. Louis MO

02. OKT – The Blue Note Harrison OH

04. OKT – The Magic Bag Ferndale MI

05. OKT – The Arcada Theatre St. Charles IL

07. OKT – Jergels Warrendale PA

09. OKT – The Ridgefield Playhouse Ridgefield CT

10. OKT – Iridium New York, NY

11. OKT – Iridium New York NY

12. OKT – Iridium New York NY

15. OKT – City Winery Boston Boston MA

17. OKT – Tupelo Music Hall Derry NH

20. OKT – The Suffolk Theater Riverhead NY

22. OKT – Rams Head on Stage Annapolis MD

23. OKT – Sellersville Theater Sellersville PA

24. OKT – The Beacon Theatre Hopewell VA

25. OKT – Backseat Bar & Grill Winchester VA

29. OKT – City Winery Atlanta Atlanta GA

30. OKT – City Winery Nashville Nashville TN

01. NOV – The Haute Spot Leander TX

02. NOV – Granada Theater Dallas TX

Richie Kotzen online:

https://www.richiekotzen.com/index.html

https://www.facebook.com/richiekotzenmusic

https://www.instagram.com/richie_kotzen