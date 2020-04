Winger: veröffentlichen Quarantäne-Allstar-Version von „Better Days Comin`“

Am 15. April rief die 1987 gegründete US-amerikanische Hardrock Band Winger über ihre Social Media-Kanäle dazu auf, ihren Hit Better Days Comin` zu singen und ein Video davon an die Band zu senden. Die Originalversion erschien bereits auf dem gleichnamigen sechsten Studioalbum Better Days Comin` und wurde am 23. April 2014 veröffentlicht, doch niemals passte die Nummer besser in die Zeit als gerade jetzt in der Corona-Krise, wo die ganze Welt auf das Ende der Pandemie und auf bessere Tage wartet. Das haben sich offenbar auch die Amis um den charismatischen Frontmann Kip Winger gedacht und riefen deshalb Künstler, Freunde und Fans auf, an einer neuen Quarantäne-Version der Gute Laune-Nummer mitzuwirken.

Be a part of our Better Days Comin' video! Hey everybody, if you wanna sing Better Days Comin' with us and be in our video, watch this and send your video to this link! dropbox.com/request/Dbvlv7mh5OeLkgsULQqT*tip: film horizontally and don't have our track too loud – we wanna hear your voice! Gepostet von Winger am Dienstag, 14. April 2020

Am 23. April, genau sechs Jahre nach Veröffentlichung der Originalversion, bedankte sich die Band für die rege Beteiligung und die zahlreichen Einsendungen und bereits heute (26.04.) wird das beeindruckende Ergebnis via YouTube präsentiert. Entstanden ist eine Allstar-Version, die Mut machen soll in dieser schweren Zeit. Tatsächlich haben sich eine ganze Reihe von Stars und Künstlern beteiligt, darunter Musiker von den Scorpions, TNT, Sons Of Apollo, H.E.A.T., KIX, Alan Parsons Project, Steel Panther, Warrant, Steelheart … u.v.m. Und selbst der große Lehrmeister von Kip Winger, Mr. Alice Cooper, hat es sich nicht nehmen lassen und meldete sich aus seinem Studio. Bereits vor der Gründung von Winger 1987 waren Kip Winger und Paul Taylor Mitte der 80er Jahre Mitglieder der Band um Alice Cooper, als dieser sein Comeback in Angriff nahm.

Gastkünstler in der Reihenfolge ihres Auftretens:

Chip Znuff – Enuff Znuff

Mark Farner – Grand Funk Railroad

Jeff Scott Soto – Sons of Apollo / Queen

Tony Harnell – TNT

George Gakis

Mark Hudson

Miljenko Matijevic – Steelheart

Alice Cooper

Klaus Meine – Scorpions

Robert Mason – Warrant

Richie Kotzen – Winery Dogs

Terry Ilous – XYZ

Don Crash – H.E.A.T.

Alan Parsons – Alan Parsons Project

Danny Vaughn – Tyketto

Michael Starr – Steel Panther

Fiona Flanagan

Steve Postell – Extended Family

Eddie Trunk

Cenk Eroglu

Steve Whiteman – KIX

Howie Simon – Nelson / Scrap Metal / Winger / Stryper

PJ Griffith – Rock Of Ages (Broadway)

Kenny Leckremo – H.E.A.T.

Hier noch einmal die Originalversion von Better Days Comin`: