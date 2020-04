Eisenhauer: das 2. Studioalbum wird am 06.06.2020 erscheinen

Zu etwas ganz Besonderem haben sich die heiß und mutig schnaubenden Kämpferklänge dieser zutiefst Aufrechten bis heute entwickelt. Und nicht nur der Bandname ist dabei absolutes Programm – selbst die Gründung geriet zum verschworenen Ritual.

Bei Eisenhauer dreht sich seit 2007 schließlich alles um die zeitlosen Ideale, Werte und Kräfte, welche von imposant dröhnenden Stromgitarren seit jeher verkörpert werden.

Auf dem zweiten Album mit dem markanten Titel Blessed Be The Hunter präsentieren sich die vier Recken mit gehörig weitergereiftem Material von der spielkulturell bislang interessantesten Seite.

Blessed Be The Hunter Tracklist:

01. Priestess Of Delight

02. Gods Of Pain

03. Release The Beast

04. Sun Under My Breast

05. Wild Boar Banner

06. Ghost Warrior

07. Ode To The Hammer

08. Mountain

09. Tyrannus

10. Cult

Der heroisch schier bis zum Bersten aufgeladene, sich ebenso doomig wie typisch teutonisch erhebende Heavy Rock mit durchgehender, eingängig-melodischer Metal-Kante besticht durch das Gütesiegel ‚Echte Handarbeit‘.

Alles wird zeremoniell eisern gekrönt durch die maskulin beschwörende Ausnahmestimme von Waxe: Ein durch und durch für seine Sache beseelter Sänger, der auf den sich hoch aufbauenden Klangwänden regelrecht reitet und der seine Mitstreiter sinnbildlich durch tiefste Täler führt.

Dabei verneigt sich Waxe stets vor großen, dunklen als auch gefühlvollen Stimmen wie Ronnie James Dio, Glenn Danzig, Eric Wagner, Jim Morrison und auch Johnny Cash.

Tieftöner Ase, auf Blessed Be The Hunter ebenfalls mit Leib und Seele dabei, bringt seine entschlossen kommandierenden Basslinien so energisch ein, als wäre er einzig dafür geboren worden. Seiner Kunst an den dicken Saiten mangelt es dabei weder an der nötigen Power noch an Fingerfertigkeit.

Und mit dem beeindruckend schlagkräftigen Johann haben Eisenhauer einen leistungsstarken Schwerarbeiter als Schlagzeuger im Line-Up, der sämtliche Songs, einem Kriegstrommler gleich, aufstachelnd in die alles entscheidende Schlacht führt.

Line-Up:

Christian ‚Waxe‘ Wagner – Vocals, Guitar

Simon Bihlmayer – Guitar

Thomas ‚Ase‘ Aschermann – Bass

Johann Bechteler – Drums

Online:

» Facebook

» Instagram

» Bandcamp