Monasteria Rock 2020: keine Absage

Veranstaltungen bleiben vorerst Mangelware –so viel ist seit dem 15.04.2020 sicher! Und dennoch hält das Team vom Monasteria Rock 2020 am vorgesehenen Termin im September fest. Eine Absage kommt zum derzeitigen Zeitpunkt für uns nicht in Frage und im Zweifel werden wir eine sinnvolle Terminvariante finden. Wir alle, die diese schwere Zeit durchmachen, brauchen ein Ziel vor Augen und das möchten wir den rockbegeisterten Musikinteressierten geben. Mit unserem überschaubaren Rahmen von knapp 500 Besuchern hoffen wir einfach, dass unsere lang geplante Premiere stattfinden wird. Dem gesamten Team ist klar, dass diese Ziele noch durch diverse äußere Einflüsse verhindert werden können, aber nichts zu tun, ist auch für uns keine Lösung.

Aus diesem Grund startet am 01.05.2020 das Ticketing für das Monasteria Rock 2020, welches bis auf Weiteres, wie geplant, am 4. September 2020 im Jovel Club stattfinden soll. Das Team hofft auf den Zuspruch und die Zuversicht der rockbegeisterten Fans & Besucher. Finanziell ist es für uns ein Drahtseilakt. Sponsoren sind in dieser unwirklichen Zeit kaum zu halten und noch viel seltener zu finden. Daher lastet das gesamte Projekt leider auf den Schultern weniger. Das gesamte Monasteria-Team mit seinen Partnern zeigt sich zuversichtlich, dass sich die Lage bis September wieder etwas normalisiert –immerhin zeigen die aktuellen Maßnahmen Wirkung und die Bevölkerung verhält sich überwiegend einsichtig und vernünftig, was der positiven Entwicklung dienlich ist. Münster rückt zusammen und das Monasteria Rock Team ist ein Teil davon. Den vielen Helfern und Alltagshelden der Situation ist auch das Monasteria Team unendlich dankbar.

Programm

Seit einigen Wochen präsentiert das Monasteria Team immer montags einzelne Bands in den sozialen Netzwerken und das Line-Up kann sich sehen lassen: Den Start machen die Beatweltmeister The Dandys aus Münster. Mit ihrer Einlage informieren sie über den diesjährigen karitativen/gemeinnützigen Partner – der Münsteraner Organisation No Panic for Organic, worüber das Monasteria Team sich ganz besonders freut. Gefolgt von 2aufKante aus Mettingen und Elli aus Münster geht es mit Punkrock und Ambient-Rock direkt mit Vollgas in die Show! Wir bleiben musikalisch in Münster und legen mit Fomp und Stoneape noch eine Schippe drauf. Münster rockt –so viel ist spätestens jetzt klar! Geografisch aus Osnabrück, aber im Herzen verbunden mit Münster und dem Münsterland, geben die Hobos von Hobo At The Railroadstation noch mal alles, um dann mit Progressiv Rock von Pinski aus Köln zum ersten Höhepunkt des Abends zu kommen. Die Überleitung zur Aftershowparty gelingt der Crew von Lindstärke10 mit ihrer Rockshow mit Links, bevor DJ Frank Rockmöller übernimmt und die Nacht zum Tag macht.

Line-Up: https://www.monasteria-rock-festival.de/lineup

Location

Die Jovel Music Hall mit angrenzendem Club am Albersloher Weg ist allen ein Begriff… Dazu gibt es nur festzustellen, dass sich die Show vom Monasteria Rock in eine lange Reihe legendärer und epischer Events einreihen und mit Sicherheit in den Köpfen der Besucher bleiben wird.

Ticketing

Links zum Ticketing findet man im Netz auf Facebook und auf der Webseite des Events:

Facebook https://www.facebook.com/events/208802010481301/

Webseite https://www.monasteria-rock-festival.de/ticketing

Folgende Tickets wird es geben:

Print@Home: 15,-€

Hardticket: 15,-€ zzgl. 3,90 € Versand

Abendkasse1: 20,-€ nur sofern verfügbar (Resttickets aus Vorverkauf)!

Das Ticketkontingent ist auf 450 Tickets begrenzt!

Vorverkaufsstart: 01.05.2020

Bestätigte Sponsoren

Hier gab es aufgrund der Corona-Situation einige Änderungen. Einige Sponsoren warten erst ab, wie sich die Lage entwickelt und andere sind ganz abgesprungen. An deren Stelle treten nun die Initiatoren des Projektes, wodurch der finanzielle Druck steigt. Das Projekt ist also weiterhin dankbar für jeden, der es unterstützen möchte. Aktuell werden die Vorfinanzierung und auch das wirtschaftliche Risiko nahezu vollständig von den beiden Initiatoren getragen.

Charity-Partner

Das Rock Im Garten Festival, welches am 13.06.2020 in Gescher stattfinden sollte, musste aufgrund der aktuellen Entwicklungen abgesagt werden. Das Monasteria Team steht aber in engem Austausch mit RiG und gemeinsam wird bereits an einer Fortsetzung der Kooperation gearbeitet. Die Partnerschaft mit No Panic for Organic steht und wenn alles planmäßig verläuft, wird es am 4. September einen Stand und Infos zum Thema geben. Zusätzlich eröffnen The Dandys als Botschafter der Initiative das Bühnenprogramm und stehen am Stand für Fragen zur Verfügung. Ein Grund mehr, dass das im September gelingen muss.

Initiatoren/ Veranstalter

Als Event- & Bookingagentur mit einem starken Netzwerk fester Partner deckt JoE Events jeder Größenordnung ab; angefangen bei privaten Anlässen, über das Vereinswesen und jegliche Form betrieblicher Veranstaltungen im Mittelstand und der Industrie, bis hin zu Kunst-/Kulturprojekten und großen Musikveranstaltungen. Als Bookingagentur scoutet und verpflichtet JoE Bands & Künstler für verschiedenste Veranstaltungsformate und bauen ein eigenes, stetig wachsendes Künstlernetzwerk auf, indem Bands exklusiv vertreten werden und für diese nach Auftrittsmöglichkeiten gesucht wird. Umdenken und neue Wege gehen ist eine der Stärken des Teams von Just other Events und so steht man auch in Coronazeiten für alle Anfragen und Projekte bereit, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen

Und wenn der Termin platzt?

Mittlerweile führt eine Verschiebung oftmals unweigerlich zur Absage – Finanzierungen, Dienstleister, Locations oder sonstige Notwendigkeiten brechen weg und machen eine Fortsetzung unmöglich. Das soll im Fall des Monasteria Rock 2020 nicht passieren! Natürlich ist es möglich, dass der vorgesehene Termin durch äußere Einflüsse nicht wie geplant stattfinden kann. Davon geht das Team bisher aber nicht aus. Und wenn – dann ist man bereit Lösungen zu finden. Sinnvolle, zeitnahe Ersatztermine und Streaming-Lösungen sind da die naheliegendsten und mittlerweile vielerorts favorisierten Ansätze, aber man ist auch gewillt sich zu gegebener Zeit mit unkonventionellen Ansätzen zu beschäftigen. Das Münsterland beweist Kreativität in der Krise und diesem Vorbild will man auch mit dem Monasteria Rock 2020 folgen

Webseite https://www.monasteria-rock-festival.de/

Facebook https://www.facebook.com/monasteriarockfestival/

Instagram https://www.instagram.com/monasteria_rock_festival/