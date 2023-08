16. Hütte Rockt Festival vom 10. bis 12.08.2023 in Georgsmarienhütte – Tag 3

Festivalname: Hütte Rockt Festival

Bands: Leoniden, Zebrahead, Slime, The Baboon Show, OK Kid, Massendefekt, Raum 27, Hi! Spencer, Deine Cousine, Team Scheisse, From Fall To Spring, Kapelle Petra, Heavysaurus, Frau Paul, Get Jealous, Jonny Karacho, Saint City Orchestra, Beast, Anthem Down, Bad Bone Beast, Jail Job Eve, No Tomorrow, Basement Apes, Insanity Moments, Hobo At The Railroadstation, Naked Roommates, Kings And Hurricanes, Vergissmeinich, Weckörhead

Ort: Georgsmarienhütte bei Osnabrück

Datum: 10.08.2023 – 12.08.2023

Kosten: 75 € VK, Tagestickets 25 -39 € Camping 15 €

Genre: Rock, Punk

Besucher: ca. 4.500 Besucher

Veranstalter: Die Hütte Rockt eV

Link: www.huette-rockt.de

Und Schwupps ist auch schon Samstag. Unser Tag beginnt heute bereits am Mittag. Anthemdown locken mit klassischem Hardcore. Ich finde die Jungs richtig gut, aber zum ersten Mal ist es mir echt zu laut. Ohne Ohrenstöpsel geht hier nichts. Das Zelt ist gut gefüllt, dafür ist der Außenplatz komplett leergefegt und man hat freien Blick auf den wundervollen … Matsch! Es hat die halbe Nacht geregnet und auch jetzt sieht der Himmel nicht nach August aus.

Entsprechend erwarte ich nicht viel Publikum bei Hi! Spencer, die als Nächstes auf der Hauptbühne spielen. Doch die Lokalmatadore aus Hagen a.T.W. belehren mich eines Besseren. Als ich um die Ecke biege, finde ich trotz des wieder einsetzenden Regens eine beachtliche Crowd vor der Bühne vor. Die selbsternannte Haus- & Hofkapelle des Hütte Rockt Festivals schafft es schon zu dieser frühen Stunde, ihre Fans zu aktivieren und werden dafür ordentlich abgefeiert. Das Publikum ist textsicher und ohne Zugabe kommen die beliebten Deutschrocker hier heute nicht raus.

Im Zelt starten jetzt Jail Job Eve, wieder eine Kapelle, die mir bislang nicht begegnet ist. Wenn ich auf das Wochenende zurückblicke, kann ich das Hütte Rockt Team hier nur loben. Es ist so eine gute rockige Mischung, die hier auf den Platz gebracht wird, dass es einfach durchgängig Spaß macht. Und auch der Hard-Rock-Blues-Mix, den die Osnabrücker nun präsentieren, kommt super rüber.

Man könnte denken, der Regen schreckt das Publikum ab, aber scheinbar haben die Hütte Rockt People nur darauf gewartet, im Matsch herumspringen zu können. So kommen alle aus ihren Löchern, und frei nach dem Motto „Smells like Wacken“ ist der Platz bei Raum27 gut gefüllt und Schlamm und Regen bremsen hier niemanden aus. Auch hier bin ich überrascht, wie gut die Leute mitgehen und jede Textzeile inbrünstig herausbrüllen. Die Indie-Pop-Band aus Bremen hat definitiv eine ordentliche Fanbase.

Im Zelt treffen wir als Nächstes auf Insanity Moments und es wird wieder richtig laut. Die Mischung aus Alternative Indie und Hardcore sowie der wieder einsetzende Regen locken die Leute in Scharen ins Zelt und das ist keine schlechte Wahl, denn was die Jungs abliefern, macht richtig Laune.

Auch vor der Hauptbühne herrscht kein Stillstand. Der Matsch steht im Infield mittlerweile schon knöcheltief und es wird immer schwieriger, voranzukommen. Der eine oder andere nimmt ein unfreiwilliges Bad in der braunen Suppe, aber bei Deine Cousine sind sie alle wieder am Start. Von Beginn an wird die Frontfrau frenetisch abgefeiert. Die gute Laune und die Spielfreude, die ihr aus dem Gesicht strahlen, ziehen alle mit. Leider setzt schon beim zweiten Song der Regen wieder ein und hat kein Erbarmen. Es schüttet fast das komplette Set hindurch in Strömen. Die kurzen Sonnenphasen schaffen es nicht, unsere Shirts zu trocknen, aber das ist bei diesem Energiebündel auf der Bühne auch grade mal völlig egal. Ob Scheiß Auf Ironie, Bang Bang, Bielefeld, Paris Oder Madrid – die Fans sind voll dabei. Bei Der Himmel Ist’ne Kneipe fehlt Sondaschule-Sänger Tim und wird kurzerhand ersetzt durch Lena aus dem Publikum, die sich tapfer durch den Song rockt. Deine Cousine ist live ein gut tanzbares Brett und das kann man sich eigentlich immer geben.

Klatschnass machen wir erst mal eine Pause und verpassen dadurch leider das meiste von Hobo At The Railroadstation. Ein grober Schnitzer, denn die Mischung aus Rock’n’Roll-Saloon-Rock-Blues, den die Jungs aus dem Raum Osnabrück hier präsentieren, macht Spaß und im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich davon nur drei Songs gesehen habe. Bleibt auf jeden Fall im Hinterkopf und ist bei nächster Gelegenheit Pflichtprogramm.

Unsere Auszeit hätten wir lieber beim nächsten Set nehmen sollen, denn auch wenn OK Kid vom Publikum gefeiert werden, können wir mit dem Hip-Hop und Rap-Gemisch nichts anfangen und auch die Bühnenshow erscheint uns nach allem, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, eher langweilig. Aber irgendwann muss man ja auch mal Zeit zum Essen haben und während wir über den Platz schlendern, schauen wir auch noch bei den Ständen von Viva Con Aqua und Second Bandshirt vorbei, die ihre Organisationen hier präsentieren. Während das Konzept von Viva Con Aqua „sauberes Trinkwasser für Entwicklungsländer“ den meisten schon geläufig sein wird, ist Second Bandshirt erst seit einigen Jahren aktiv. Sie sammeln ungenutzte Bandshirts und verkaufen diese für den guten Zweck. Hier kann man sicher mit etwas Glück auch mal die eine oder andere Rarität finden. Unterstützt werden Menschen und Projekte, die einem Antidiskriminierungsansatz folgen. Somit eine Win-Win-Situation für Fans und Vereine.

Im Zelt haben Bad Bone Beast inzwischen ihre Plätze eingenommen und Sänger und Bassist Ruben Claro und seine beiden Kollegen liefern uns handgemachten Hardrock. Es wird zusehends voller auf dem Festivalgelände und im Zelt, und der Weg zum Bierstand immer schwieriger. Während auf der Zeltbühne noch performt wird, sammeln sich vor der Hauptbühne schon etliche Fans und warten auf den nächsten großen Headliner.

Leoniden aus Kiel sind nun am Start und wir wissen so gar nicht, was uns erwartet. Und dann passiert auf der Bühne so viel auf einmal, dass ich völlig überfordert bin und mit offenem Mund dastehe. Der Sänger zappelt in Knorkator–Stumpen-Manier über die Bühne, der Kollege an der Gitarre eskaliert direkt und wirft den Mikroständer fast bis an die Traversen und anschließend das Mikro mit Schwung auf die Erde. Überall Gezappel und Gehampel, elektronische Musik und wilde Beleuchtung. Ich überlege, ob die alle ADHS haben oder was die für Pillen werfen. Gebannt starre ich die Bandmitglieder mit ihren ausgeleierten Jogginghosen und den 80er-Jahre-Porno-Schnäuzern an und kann es nicht fassen. So richtig in ein Musikgenre kann man das, was hier passiert, auch nicht reindrücken. Vielleicht liegt es aber daran, dass die Musik bei dem ganzen Chaos auf der Bühne völlig in den Hintergrund tritt. Im Internet steht, es sei Indie-Rock und was im Internet steht, ist schließlich immer richtig. Und ganz falsch kann die Truppe auch nicht sein, denn es ist einfach nur noch übervoll und die Crowd tobt.

Im Zelt machen sich die Basement Apes bereit. Irgendwie hatte ich sie in die Ecke Rockabilly gedacht, damit lag ich aber falsch. Es ist eher eine Mischung aus Hard Rock mit Pop-Einflüssen. Sie geben direkt Vollgas und Sänger Jan springt wie ein Flummi auf und ab. Eine schweißtreibende Angelegenheit bei der Hitze, die auf der überdachten Bühne herrscht. Im Zelt wird es auch rasch wärmer, was wirklich angenehm ist, denn nach dem regnerischen Tag hat es sich am Abend ziemlich abgekühlt. Vielleicht ist es auch ein wenig der Müdigkeit geschuldet, dass wir inzwischen zwei Jacken übereinander tragen. Im Publikum sind noch immer unersättliche Tänzer und Feierwütige, einige gehören vielleicht auch zu den Tagesgästen, die heute frisch und fit hier angekommen sind.

Wir beschließen, uns noch ein wenig vom letzten Act anzuschauen und dann zügig in Richtung Heimat zu verschwinden. Team Scheisse wird angekündigt und zeitgleich erfolgt sowohl von Moderator Lego als anschließend auch von Sänger Timo die dringende Aufforderung, die Kleidung anzubehalten und drauf zu achten, dass niemand verletzt oder an falschen Stellen angefasst wird. Es ist wohl schon viel Mist passiert auf den Konzerten dieser Band und ich frage mich, was die denn da treiben? Die Musik startet und die Menge eskaliert. Alle feiern, als gäbe es kein Morgen. Ich habe aber nach diesen Ansagen irgendwie ein unwohles Gefühl in der Magengegend und bin froh, als wir nach drei Songs das Eventgelände verlassen. Müde und erschöpft machen wir uns nach den drei Festivaltagen vom Acker.

Fazit: Es war wirklich eine tolle, spannende Zeit bei euch Hütte Rockt! Der abgeschlossene Pressebereich hat es uns ermöglicht, direkt vom Platz zu berichten. Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt, das gesamte Team war mega entspannt und freundlich. Die tolle Mischung der Bands hat dafür gesorgt, dass sich eine breite Masse an Publikum dafür begeistern konnte. Schön, dass auch so viele regionale Bands hier eine Chance für ihre Auftritte bekommen haben. Wir haben ein paar neue Acts für uns entdeckt und es freut uns immer wieder, wie viel Elan grad die kleinen und unbekannteren Künstler von der Bühne aufs Publikum übertragen. Im Endeffekt haben wir einfach nichts zu meckern. Die Preise für Essen und Getränke waren okay. Es gab zu jeder Band Merchstände, an denen man das eine oder andere Autogramm sammeln und mit den Künstlern quatschen konnte. Alles ist sehr familiär und gechillt. Und auch Kinder sind hier gern gesehene Gäste. Es gab Sitzmöglichkeiten und Kinderbespaßung, Zelte gegen Sonne und Regen. Auch am Bierstand gab es keine längeren Anstehphasen. Und: Das waren wirklich die saubersten Festival-Toiletten ever!!! Respekt, wie super eure Crew aus freiwilligen Helfern das alles im Griff hatte. Wir kommen gerne wieder!

Hier könnt ihr den Bericht zu Tag eins des Hütte Rockt Festivals nachlesen und hier den Bericht zum zweiten Tag.