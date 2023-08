16. Hütte Rockt Festival vom 10. bis 12.08.2023 in Georgsmarienhütte – Tag 2

Festivalname: Hütte Rockt Festival

Bands: Leoniden, Zebrahead, Slime, The Baboon Show, OK Kid, Massendefekt, Raum 27, Hi! Spencer, Deine Cousine, Team Scheisse, From Fall To Spring, Kapelle Petra, Heavysaurus, Frau Paul, Get Jealous, Jonny Karacho, Saint City Orchestra, Beast, Anthem Down, Bad Bone Beast, Jail Job Eve, No Tomorrow, Basement Apes, Insanity Moments, Hobo At The Railroadstation, Naked Roommates, Kings And Hurricanes, Vergissmeinich, Weckörhead

Ort: Georgsmarienhütte bei Osnabrück

Datum: 10.08.2023 – 12.08.2023

Kosten: 75 € VK, Tagestickets 25 -39 €, Camping 15 €

Genre: Rock, Punk

Besucher: ca. 4.500 Besucher

Veranstalter: Die Hütte Rockt eV

Link: www.huette-rockt.de

Heute startet der Festivaltag für uns mit Kapelle Petra. Leider hat uns das lästige Ding, das sich Job nennt, ausgebremst und wir mussten auf Frau Paul und No Tomorrow verzichten – man möge uns verzeihen. Pünktlich um 15:50 Uhr geht es los und dafür, dass der Bastard Club im letzten Jahr brechend voll war, ist nun vor der Bühne noch erstaunlich wenig los. Scheinbar frönen noch einige Leute mehr auf einem Freitagnachmittag dem Hobby „Arbeiten gehen“. Schade für die Band, die von Anfang an gute Laune versprüht. Wie gewohnt sitzt Bühnenskulptur Gazelle mittig zwischen seinen Musikanten in einem Campingstuhl und wackelt mit dem Fuß im Takt. Es sind einige textsichere Fans im Publikum und die Stimmung steigt minütlich. Höhepunkt ist dann das Trompetensolo, bestehend aus fünf Tönen, die Gazelle mühevoll auf seinem mit Gaffaband-getapten Instrument zum Besten gibt. Kapelle Petra ist zwar kein Metal, aber die Indie-Rock-Band macht Spaß und ist grade auf einem Festival ein netter Starter und witziger Zeitvertreib.

Da sich heute Haupt- und Zeltbühne abwechseln, geht es Schlag auf Schlag weiter. Kaum sind die letzten Töne von Kapelle Petra verstummt, dröhnt uns auch schon aus dem Zelt die kraftvolle Stimme von Kings & Hurricanes Frontfrau Carina entgegen. Es folgt Pop-Punk mit nem ordentlichen Schuss Post-Hardcore. So verspricht es die Presse-Info und genau das wird auch geliefert. Das Zelt ist verdient voll und das Publikum lässt sich ordentlich mitziehen. Sogar ein Mini-Moshpit mit der Sängerin wird spontan realisiert.

Zum Spät-Mittag entscheiden wir uns heute für Gyros-Pita, das mit 7,50 Euro im absolut humanen Rahmen ist und so viel Fleisch innehat, dass wir es beide nicht schaffen. Die Bierpreise sind mit 3,50 Euro ebenso okay und auch sonst finden wir keine auffälligen Ausreißer in den Preislisten.

Pünktlich um 17:15 Uhr beginnt mein persönlicher Headliner. Nachdem Saint City Orchestra 2021 ihr Album Unified veröffentlicht haben, hatte ich mir gewünscht, sie einmal live zu sehen. Als die Bestätigung fürs Hütte Rockt kam, war ich mehr als happy, denn die Schweizer sind leider nicht allzu häufig in Deutschland. Ich werde nicht enttäuscht. Ob Geige, Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug, Bass oder Gesang, alle Bandmitglieder geben Vollgas und hauen uns einen Irish-Punk-Knaller nach dem anderen um die Ohren. Jedes Mitglied dieser Band ist ein eigener Typ und es ist schon allein interessant, sie zu beobachten. Der eine im Schottenrock, die andere mit Geige und wehendem Haar, der Schlagzeuger mit sportlichem Schweißband, der Basser mit langem ZZ Top-Bart. Geile Truppe! Unverdient wenig Publikum befindet sich zu Beginn dieses starken Auftritts vor der Bühne, aber Gutes wird erhört und so steht zum Ende eine ordentliche Crowd bereit, die lautstark eine Zugabe einfordert. Mehr als zufrieden organisieren wir uns erschöpft und mit kaputtgetanzten Schuhen etwas zu trinken.

Zeitgleich spielen nun Womuka im, dem Campingplatz vorgelagerten, sogenannten Wohnzimmer eine Runde Akkustik-Punk sowie mit Beast eine gute klassische Metalband auf der Zeltbühne. Beide Bands ziehen das entsprechende Publikum gut in ihren Bann und wir lassen uns zu den kraftvollen Metalklängen à la Iron Maiden und Co. das erste Alster des Tages schmecken. Wie sagte Oma immer so schön: „Das ist, als würden einem die Englein auf die Seele pinkeln!“ Recht hat die Frau und bei 28 Grad isses noch mal so lecker.

Um 19 Uhr starten wir mit Massendefekt in den Freitagabend. Die deutsche Punk’n’Roll-Band zieht ordentlich Publikum an und belohnt die Wartenden mit einem fetten Programm aus Krach und guter Laune, für das sich mit wunderbaren Crowdchören revanchiert wird. Leider ist das Set auf 70 Minuten geplant, die tanzende Menge hätte durchaus noch einiges an Nachschlag vertragen. Doch auch die anderen Bands wollen gehört werden und deshalb geht es jetzt weiter im Zelt mit Naked Roommates.

Nackte Mitbewohner hätten rein namenstechnisch ja auch super ins Wohnzimmer gepasst, aber die Lokalmatadoren aus Osnabrück brauchen dafür einfach zu viel Platz. Sie spielen hier heute ihr erstes Festival und das Publikum ist zahlreich anwesend und in Partylaune. Es ist eine weitere Female-Fronted Band auf diesem Festival und das fällt durchaus positiv auf, ist man doch eigentlich im Rockbereich immer noch eher die Herren am Mikro gewöhnt. Uns gefallen der rockige Sound und die gute Stimmung, die dieser junge Trupp uns präsentiert.

Um 20:30 Uhr wohnen wir einer kurzen Zwischenzeremonie auf der Hauptbühne anlässlich einer Hochzeit bei, die heute Morgen auf dem Zeltplatz stattgefunden hat. Emily und Benedikt haben sich vor Jahren auf dem Hütte Rockt kennengelernt und sich nun auch hier auf dem Zeltplatz das Ja-Wort gegeben. Im weißen Anzug und mit Bananendeko lassen sie uns an ihrem Glück teilhaben und Moderator Lego übergibt das Mikro kurzerhand an seinen Bruder, der spontan einen Hochzeitsrap für das junge Glück komponiert hat. Leider haben The Baboon Show wenig Sinn für diesen romantischen Schnickschnack und setzen ungerührt ihren Soundcheck fort, während Lego versucht, die Situation zu retten. Noch schnell einen Brautstrauß, noch ein paar Präsente und dann gibt er die Bühne endlich für einen der großen Headliner frei.

The Baboon Show aus Schweden geben vom ersten Takt an Vollgas. Sängerin Cecilia Boström fegt wie ein Irrwisch über die Bühne und macht den Fotografen das Leben schwer. Das Publikum feiert sie begeistert und der geniale Rock’n’Roll-Sound lässt niemanden mehr ruhig stehen. Wenn das in solch einem Tempo weitergeht, ist unser Workout für die nächsten drei Wochen an diesem einen Abend erledigt. Das hier macht einfach Spaß und Lust auf Tanzen!

Der Tag ist fast rum und wir schauen noch bei Weckörhead vorbei. Die deutsche Motörhead-Tribute-Band lockt zahlreiches Publikum ins Zelt und mit brachialem Sound dröhnen sie uns ihre Songs um die Ohren. Das hier macht richtig Spaß! Dass Motörhead mit deutschen Texten funktioniert, hätte ich zwar nicht gedacht, werde aber eines Besseren belehrt. Um kurz vor 23 Uhr ist unser Lütter dann gar und auch uns schmerzen so die Füße, dass wir die Vernunft siegen lassen und leider auf Zebrahead verzichten müssen. Schade, Kalifornien ist weit und wer weiß, ob sich diese Gelegenheit noch mal ergibt. Da wir aber gestern und heute so viele gute Bands gesehen haben, geben wir uns zufrieden und freuen uns auf morgen. Dann mit Leoniden, Deine Cousine, Bad Bone Beast, Team Scheisse und vielen mehr!

Habt ihr den ersten Tag verpasst? Dann könnt ihr ihn hier nachlesen.