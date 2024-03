Massendefekt – Lass Die Hunde Warten

Das erste Wort, das mir einfällt, nachdem ich die ersten zwei Songs vom neuen Massendefekt-Album Lass Die Hunde Warten gehört habe?: „Scheiße!“ … Scheiße, wie konnte ich die bisher übersehen? Studioalbum Nummer neun und ich war nicht dabei! Verdammt!

Aber so ist das manchmal. Umso schöner, dass ich dieses Schätzchen hier heute vor mir habe. Ich bin inzwischen bei Sommerregen angekommen und der Deutschrock läuft so richtig schön durch die Gehörgänge. Da nervt nix, die Songs gehen gut nach vorne, ich mag die Stimme von Sänger Sebi Beyer, und auch wenn er die Klappe hält, macht das hier einfach Spaß. Die Stücke sind super tanzbar und werden definitiv ihren Weg zu mir in die Autoplaylist finden. Mit jedem Song wächst der Drang, sich die Düsseldorfer mal live anzusehen. Als ich bei Disko ankomme, habe ich nebenbei schon die Tourdaten gecheckt. Der Track läuft durch und während ich noch über den Text schmunzel und zeitgleich fast im Takt vom Sofa hopse, suche ich schon nach Ticketpreisen fürs Reload-Festival, denn dort sind sie dieses Jahr am Start.

Hach, ich liebe es, wenn Menschen einfach gute Musik machen. Nach Pferdekotzen kommt Weil Du Weinst und ich rechne mit etwas ruhigeren Tönen, aber nix da: Hier geht es mit voller Power weiter. Ich mag es total, wie sich der Sound in den Stücken immer weiter pusht, immer noch mal nen Gang hochschaltet. Und auch an den Texten habe ich absolut nichts zu meckern, kein Reim-Dich-Oder-Ich-Hau-Dich, alles mit Sinn und Verstand gut verpackt. Und dann bin ich auch schon bei Teufel angekommen und selbst der letzte Song des Albums bremst hier gar nix aus. Dieses Werk zieht durch von Anfang bis zum Ende und ich habe jetzt einfach nur noch gute Laune. Wenn ihr Musik in Richtung Donots, Betontod und Konsorten mögt, ist das hier vermutlich auch etwas für euch. Den Punkrockstempel mag ich ihnen nicht aufdrücken, aber guten Deutschrock mit dem gewissen bisschen Rotz kann ich da schon diagnostizieren. Ich hatte jedenfalls grad fast 40 Minuten Spaß!

