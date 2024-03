Syk: veröffentlichen erste Single „EarthFlesh“ aus ihrem kommenden Album

Syk erschaffen ein Klanguniversum, das sich über traditionelle Konventionen hinwegsetzt und über bloße Genre-Etiketten hinausgeht, indem sie einen Weg einschlagen, der eindeutig ihr eigener ist. Das italienische Avant-Extrem-Metal-Kollektiv, das für seine komplexen Kompositionen und unerbittliche Innovation bekannt ist, steht an der Grenze der extremen Metal-Szene, fordert Wahrnehmungen heraus und verschiebt die Grenzen des musikalischen Ausdrucks.

EarthFlesh, die gleichnamige erste Single aus dem kommenden Album von Syk, entpuppt sich als eine unerbittliche Kraft, eine turbulente Reise durch Gefilde existenzieller Verzweiflung und roher, ungezügelter Kraft. Es ist ein Manifest der Verachtung, tief in der Erde verwurzelt, eine vernichtende Kritik an einer Welt, die in Betrug und Verfall versinkt. Der Track wirkt wie ein kolossales Monument, das den Geist der Revolte und den unaufhaltsamen Verfall der natürlichen und spirituellen Welt verkörpert.

Inspiriert von der trostlosen Realität unserer Existenz, spiegelt EarthFlesh den Niedergang der Gesellschaft, der Umwelt und des menschlichen Daseins selbst wider. Es ist nicht nur Musik, es ist ein Weckruf, eine deutliche Erinnerung an die Folgen unserer kollektiven Apathie. „Scorn, rooted above and fallen on Earth“, echot Stefano, eine erschreckende Prophezeiung, die wir selbst gemacht haben.

„EarthFlesh is about all of us and how decadence permeates our world, often manifested through brutal violence“, sagt Stefano. „We’re in a time of transition where evil is mostly manifested through power. The same power that promoting ignorance degraded our planet killing the importance of being an individual instead of a passive citizen.“

Das dazugehörige Video, ein visuelles Meisterwerk, das die eindringlichen Melodien und die erdrückende Intensität der Single ergänzt, ist hier zu sehen:

Es ist ein flüchtiger Blick in das Herz der Finsternis, eine Einladung, sich den Wahrheiten zu stellen, die wir lange ignoriert haben.

„Things will never change as long as we’ll not feel the urgency of our responsibility as humans of what we’re creating around us.“

EarthFlesh erscheint am 10. Mai auf Season Of Mist.

EarthFlesh – Tracklist:

1. I Am The Beast

2. Where I Am Going There Is No Light

3. I’ll Haunt You In Your Dreams

4. EarthFlesh

5. The Sermon

6. The Cross

7. For To Themselves I Left Them

8. The Passing

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Recording Studio: Fiery Water Recording Studio (Alessandria, Italien)

Produzent, Sound, Mixing & Mastering: Fabrizio Gesuato

Coverartwork: Nihil & Leoncio Harmr

Video-Produktion:

Regie und Schnitt: Stefano Ferrian

Gefilmt von: Ancellotti Silvano & Vittorio Bottini bei MF Old School Production

Mitwirkende: StellaDiPlastica (Model)

Künstlerischer Aufbau bei Black Angel Wing & Demon’s Face: Paola Monfrinotti

Biografie: Sébastien Gamez

Style: Progressive Black Metal, Death Metal

FFO: Rivers Of Nihil, Gaerea, Gorguts, Gojira

Verfügbare Formate:

– Digitaler Download

– CD Digipak

– 12″ Vinyl Jacket – Black

– 12″ Coloured Vinyl Jacket – Silver

– 12″ Coloured Vinyl Jacket – Crystal Clear & Red Marbled

Vorbestellung: https://redirect.season-of-mist.com/sykeartHFlesh

Vormerken: https://orcd.co/sykearthfleshpresave

Syk ist eine Metal-Band, die 2013 entstand, als Stefano Ferrian und Federico De Bernardi di Valserra beschlossen, nach der Auflösung ihres vorherigen Projekts .Psychofagist ein neues musikalisches Projekt in Angriff zu nehmen. Schon bald stieß die äußerst talentierte Sängerin Dalila Kayros zu ihnen, deren stimmliche Fähigkeiten bei Live-Auftritten einen tiefen Eindruck bei der Band hinterließen.

Im Mai 2014 veröffentlichten Syk ihr Debütalbum mit dem Titel Atoma über L’Inphantile Collective. Das Album erregte die Aufmerksamkeit von Philip H. Anselmo von Housecore Records, der nicht nur seine Wertschätzung für die Arbeit der Band ausdrückte, sondern ihnen auch einen Vertrag für ihr zweites Album anbot. Dieses zweite Album mit dem Titel I-Optikon wurde am 2. Dezember 2016 veröffentlicht und von Philip H. Anselmo selbst produziert. Das Album zeichnete sich durch seine technischen Kompositionen aus, die ein einzigartiges und unvergleichliches Hörerlebnis boten, wie Metal Trenches es treffend beschrieb.

Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums begrüßte die Band ihren langjährigen Freund Marcello Cravini als festes Mitglied, der die Rolle des zweiten Gitarristen übernahm. Syk begaben sich daraufhin 2017 und 2018 auf ausgedehnte Tourneen durch Europa und hatten im Mai 2018 die Ehre, als offizieller Support-Act für Godflesh bei deren Italien/Slowenien-Tournee aufzutreten. Außerdem nahmen sie im selben Jahr am renommierten Roadburn Festival teil, was ihren Ruf als vielversprechende Metal-Band weiter festigte.

Im Jahr 2019 traf Federico die schwierige Entscheidung, die Band aus persönlichen Gründen zu verlassen, und kurz darauf brach die weltweite Pandemie aus, was die Suche der Band nach einem neuen Schlagzeuger unterbrochen hat. Ende 2020 stieß Mauro Maraldo als neuer Schlagzeuger zu Syk, und da die Band nun komplett war, ging sie schnell ins Studio, um ihr drittes Album aufzunehmen. Dieses Album mit dem Titel Pyramiden wurde am 11. März 2022 über Housecore Records/Nuclear Blast veröffentlicht. Der ausgeprägte und kraftvolle Charakter des Albums brachte Syk viel Lob ein, und die Metalhead-Community bezeichnete sie als einen der vielversprechendsten Metal-Acts dieser Zeit.

Pyramiden erhielt weitere Anerkennung, als es bei den ProgSpace Awards 2022 in der Kategorie „Album des Jahres 2022/Extreme Prog-Kategorie“ neben so geschätzten Acts wie Fallujah, Allegaeon, Cult Of Luna und Conjurer aufgenommen wurde. Leider mussten sowohl Mauro als auch Dalila kurz nach der Veröffentlichung des Albums die Band aus persönlichen Gründen verlassen.

Syk, bekannt für ihre klangliche Weiterentwicklung, beschlossen jedoch, weiterzumachen. Die Gründungsmitglieder Stefano und Marcello arbeiteten weiter an ihrem vierten Album, während sie aktiv nach neuen Mitgliedern suchten. Alan La Roca stieß als Bassist zur Band und festigte die Besetzung, aber die Suche nach einem Schlagzeuger blieb eine Herausforderung. Erst als sich Federico Leone meldete, hatte die Band ihren neuen Schlagzeuger gefunden. Mit Stefano Ferrian als neuem Frontmann, Gitarristen und Hauptsongwriter, Marcello Cravini an der Gitarre, Alan La Roca am Bass und Federico Leone am Schlagzeug nahmen Syk eine neue Form an.

Anfang 2023 wurde Season Of Mist auf Syk aufmerksam und nahm die Band für die Veröffentlichung ihres vierten Albums EarthFlesh unter Vertrag. Dieses Album stellt nicht nur das neueste Werk der Band dar, sondern markiert auch ihr erstes Jahrzehnt als Band. Mit einem neu belebten Sound und einer verstärkten klanglichen Entwicklung fesseln Syk weiterhin die Hörer und manifestieren ihren Platz in der Metal-Szene.

Aufnahme-Besetzung:

Stefano Ferrian – Gitarren, Gesang

Marcello Cravini – Gitarren, Ambient FX

Alan La Roca – Bass

Federico Leone – Schlagzeug

Gastmusiker:

Dalila Kayros – Gastgesang (bei I Am The Beast, I’ll Haunt You In Your Dreams, For Themselves I Left Them & The Passing)

Syk online:

Instagram: https://www.instagram.com/syk_officialband/

Facebook: https://www.facebook.com/syk.official