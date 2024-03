The Pill: veröffentlichen Punk Rock Smasher „Salaryman“

Nachdem ihre erste Single Government Whore in knapp vier Wochen fast 40.000 Streams verzeichnen konnte, hauen die Frankfurter The Pill nun den zweiten Ohrwurm hinterher. Salaryman steigt mit einem klassischen Oi-Stomper ein, schaltet unmittelbar auf tanzbaren PunkRock Hit um, zeigt die Hardcore Roots der Band im Mittelteil und gipfelt schließlich in ekstatischem Rock’n’Roll. In zwei Minuten 40 zeigen The Pill ihre musikalische Bandbreite und vereinen Einflüsse wie Oasis, Black Flag und Turbonegro zu einer stimmigen Mischung. Über ihren Mitmusikern – Schlagzeuger Sascha, Bassist Jan und den Gitarristen Philipp und Tobias – hat Sängerin Sam mit ihren Lyrics die Fäden in der Hand. Angemessen wütend und catchy as fuck prägt sie Salaryman, vereint die Parts und macht ihn zu dem, was er ist: Einem verdammten Hit!

Als besonderes Schmankerl für alle Vinylfans, erscheint Salaryman als auf 100 Stück limitierte 7‘‘, die ausschließlich bei Coretex Records und im Black Heaven Skateshop erhältlich ist.

Das Debütalbum, das – in klassischer Hardcore-Manier – zehn Songs in 20 Minuten beinhaltet, heißt Hollywood Smile und erscheint am 5. April bei Sounds Of Subterrania – digital, auf Vinyl und sogar als Special Edition – alles vorbestellbar HIER.

Bevor sie im Mai eine Clubtour durch ganz Deutschland absolvieren werden, laden The Pill zur Feier ihres Debüts am 5. April zum Too Pretty For Punk Festival in den Frankfurter Zoom Club ein. Mit dabei sind Künstler*innen aus unterschiedlichen Genres, deren gemeinsame Schnittmenge sich auf das Wesentliche reduziert: Attitude.

Ein Mini-Festival so wie es heute sein sollte. Alle dürfen mit, keiner muss draußen bleiben. Von der Idee zum Festival, über Designs und Grafiken, Texte, Booking und Umsetzung: alles entstand komplett im bandeigenen Kosmos. Es ist ihr Abend und ihr Festival.

05.04. Frankfurt, Zoom (Releaseparty, Tickets auf krasserstoff.de)

Beware of the Rabbits, Punkrock war schon lange nicht mehr so kreativ und mitreißend.