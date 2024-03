Alpha Lyræ: enthüllt Details zum kommenden selbstbetitelten Album; veröffentlichen Video zu „H.I“

Das Projekt Alpha Lyræ begeistert Fans des Melodic Death/Doom Metal mit dem Song H.I, der aus dem selbstbetitelten Debütalbum der Band stammt. Das Album wird am 22. März unabhängig vom Digipak und auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Das Intro von H.I beginnt mit einem spirituellen Ton und stimmt auf den ätherischen Song des Albums ein. Selbst nachdem alle Instrumente in die musikalische Landschaft eingetreten sind, behält das Lied den spirituellen Ton bei und erweitert ihn sogar durch die Einführung klarer Gesang. Aufgrund des bewussten und beharrlichen Spielstils kann man die Bedeutung jeder gespielten Note spüren. Die Texte ermutigen die Zuhörer, „den künstlichen Wegen auszuweichen“ und „das Chaos anzunehmen, um frei zu sein“. Die melancholischen östlichen Melodien gegen Ende versetzen den Hörer sofort in eine einfachere und doch archaische Zeit und bringen ihn dann wieder zurück in die moderne Realität.

Das musikalische Geflecht von Alpha Lyræ entfaltet sich als reichhaltige und vielfältige Fusion, die die gewichtige Schwere des Death Doom, die komplizierten Elemente des Progressive Rock/Metal und die expansiven Atmosphären des Post-Rock vereint und eine Klangpalette präsentiert, die konventionelle Grenzen überschreitet.

Alpha Lyræ entstand aus der kreativen Vision eines in London lebenden peruanischen Solokünstlers und erweist sich als ein zutiefst persönliches und introspektives musikalisches Unterfangen. Als klangliche Reaktion auf die bevorstehende Geburt seiner Tochter im Jahr 2020 konzipiert, lässt sich Alpha Lyræ von ihrem Platz in dieser turbulenten Welt inspirieren und denkt über ihre Zukunft darin nach. Mit unerschütterlicher Hingabe an seine Tochter entfaltet sich Alpha Lyræ zu einer tiefgreifenden musikalischen Odyssee und ist mehr als nur eine künstlerische Anstrengung; Es ist eine tief empfundene Erkundung und Hommage an die erwarteten Herausforderungen und Wunder, die den Lebensweg der nächsten Generation prägen werden.

Alle Musik und Texte von Guido Jeri. Schlagzeug aufgenommen und arrangiert von Alfonso Vargas. Gitarren aufgenommen in den Sphynx Studios 2023, West Sussex (UK). Das Schlagzeug wurde von Eddie Plengue entwickelt und in den Dragonverde Studios 2023 in Lima (Peru) aufgenommen. Produziert von Guido Jeri & Wynter Prior. Gemischt und gemastert von Wynter Prior in den Sphynx Studios. Cover von Kike Congrains. Gastgesang in Criterion von Genaro Alva.

Für Fans von Opeth, Tool, Anathema, My Dying Bride, Paradise Lost, Pallbearer, Mono, Alcest

Alpha Lyræ ist:

Guido Jeri – Gesang, Gitarre und Bass

Alpha Lyræ online:

Bandcamp

Facebook

Instagram