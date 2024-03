Black Country Communion: kündigen das mit Spannung erwartete neue Album ‚V‘ an und veröffentlichen die erste Single mit dem Titel „Stay Free“

Black Country Communion, die kultige Rock-Supergruppe mit Joe Bonamassa, Glenn Hughes, Jason Bonham und Derek Sherinian, freut sich, die bevorstehende Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten fünften Studioalbums V anzukündigen, das ab dem 14. Juni weltweit erhältlich sein wird. Nun erscheien mit Stay Free die erste neue Musik der Band. Der Song kann ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen angehört werden.

V, das von Kevin Shirley, einem langjährigen Wegbegleiter der Band, produziert wurde, stellt ein monumentales Kapitel in der langen Karriere der Band dar und verkörpert einen neuen Geist und eine Weiterentwicklung ihres unverwechselbaren Sounds. Shirley fasst die Essenz der Reise der Band wie folgt zusammen: „Für eine Band, die als eine Ansammlung der besten Musiker ihrer Instrumente begann, haben sie sehr schnell einen einzigartigen Sound gefunden. Diesmal ist er zielgerichteter, die Riffs sind härter, und es gibt Hooks! Ja, Hooks! Es ist das zusammenhängendste Album, voller Seele und Härte, und ich denke, es wird der Maßstab für Black Country Communion sein.“ Glenn stimmt zu: „Meiner Meinung nach hatten wir die beste Zeit bei den Aufnahmen zu dieser Platte im Sunset Sound in Hollywood, tonnenweise Spaß und eine magische Aufnahme. Meet you inside the Music.“

Stay Free, die erste Auskopplung, ist ein kraftvoller Track, der die rohe Energie des Hard Rock mit einer kräftigen Dosis Blues verbindet und den Geist von Legenden wie AC/DC und Led Zeppelin widerspiegelt. Der Song lässt erahnen, was die Fans von V erwarten können – ein Beweis für die dynamische Synergie und kreative Entwicklung der Band.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2010 haben Black Country Communion eine Reihe von der Kritik gefeierten Alben veröffentlicht, die die Fähigkeit der Gruppe unter Beweis stellen, britischen Blues-Rock mit amerikanischem Soul auf eine Art und Weise zu verschmelzen, die das Publikum weltweit in ihren Bann zieht. Ihre Rückkehr mit V und der Single Stay Free bekräftigt ihren Status.

Kevin Shirleys Einblick in den Aufnahmeprozess verdeutlicht die einzigartige Chemie und Kameradschaft innerhalb der Band. „Als wir 2023 zusammenkamen, um mit den Aufnahmen für das Album V zu beginnen, war es wirklich so, als ob wir den Tag nach dem letzten Gig wieder aufnahmen“, sagt Shirley. „Die Kameradschaft ist sofort spürbar. Sobald sie zu spielen beginnen, ist jeder sofort bei der Sache, und die Musik klingt wie diese Band, und nichts anderes klingt wie sie.“

Am 17. März wird die Band ihren ersten Live-Auftritt in den USA seit über elf Jahren haben. Die Show im Culture Room in Fort Lauderdale wird präsentiert von Joe Bonamassas Keeping The Blues Alive Foundation. Alle Einnahmen des Konzerts werden zur Unterstützung der Musikausbildung und von Musikern in Not gespendet. Die Band wird auch auf der Kreuzfahrt Keeping The Blues Alive At Sea auftreten, die vom 18. bis 22. März von Miami nach Cozumel, Mexiko, führt.

About Black Country Communion

Black Country Communion ist einer der letzten wirklichen Supergroups. Die Band vereint die unglaublichen Talente von Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath, Trapeze), Joe Bonamassa (Bluesrock-Legende), Jason Bonham (Led Zeppelin, Sammy Hagar And The Circle, Foreigner) und Derek Sherinian (Dream Theater, Sons Of Apollo). Ihr erderschütternder Rock ist stark von der klassischen britischen und amerikanischen Hardrock- und Bluesrockmusik beeinflusst.

