The Dead Daisies: veröffentlichen Lyric-Video von „Unspoken“

Erst im August des letzten Jahres verließen Sänger John Corabi und Bassist Marco Mendoza die australisch/US-amerikanischen Hard Rocker The Dead Daisies, um sich anderen Soloprojekten zu widmen. Zeitgleich wurde Sänger und Bassist Glenn Hughes (Black Country Communion, ex-Deep Purple) als Ersatz für die beiden Abtrünnigen bekannt gegeben. Damit besteht das aktuelle Line-Up aus Glenn Hughes (Vocals, Bass), Doug Aldrich (Guitar), David Lowy (Guitar) und Deen Castronovo (Drums).

Nun gibt es mit dem Lyric-Video zu Unspoken einen ersten Appetizer auf das kommende Album Holy Ground, welches noch in diesem Jahr in den Regalen der örtlichen CD-Dealer stehen soll. Der Song entstand bereits im letzten Jahr während der Sunset-Sound-Sessions in Hollywood und wurde in den La Fabrique Studios in Südfrankreich fertiggestellt und aufgenommen. Mit Castronovos treibendem Beat, Lowys solidem Rhythmus, einem monströsen Riff von Doug Aldrich und dem unglaublichen Stimmumfang von Glenn Hughes soll gerade diese Nummer einen guten Einblick in das kommende Album geben. Hört selbst, wie The Dead Daisies mit Glenn Hughes klingen: