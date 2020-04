Ego Kill Talent: veröffentlichen ihr neues Video „Lifeporn“

„Lifeporn is about the vicarious relationship that most of us have with social media,“ says Dörr. „We’re literally swallowed by this ‚wonder world‘ of digital profiles, where everybody is ‚rich, perfect and happy.‘ It’s like the two sides of a coin. There are two different perspectives but the value is the same: a way to escape from reality. I really like this song because it has a cool time-signature on drums and also on the guitar riff, with some Brazilian spice, you know? It definitely is a good song to headbang to!“

Ego Kill Talent, das sind Jonathan Dörr (Gesang), Jean Dolabella (Schlagzeug,Gitarre), Raphael Miranda (Schlagzeug, Bass), Niper Boaventura (Gitarre, Bass) und Theo Van Der Loo (Bass, Gitarre). Eine Band, die definitiv zu den meistbeschäftigten und auch beliebtesten Formationen ihres Genres zählt. Mit NOW! legen Ego Kill Talent nun eine brandneue Single aus ihrem kommenden Album vor, das dieses Jahr via BMG erscheint.

Die aus dem brasilianischen São Paulo stammende Fünfertruppe zählt bereits jetzt namhafte Rocklegenden zu seinen Freunden und konnte sich eine mehr als beeindruckende Touring-History aufbauen: So teilte man die Bühne bisher mit internationalen Größen wie Queens Of The Stone Age, System Of A Down, Shinedown und anderen. Ego Kill Talent sind für ihre spektakulären Liveshows berüchtigt, bei denen vier der fünf Bandmember während des Spielens untereinander die Instrumente tauschen und so für jede Menge Rock-Spannung sorgen.

Ego Kill Talent verbinden die Authentizität harter Klänge mit einer ordentlichen Portion Pop-Appeal, einem universellen Anspruch, ausgewählten Einflüssen aus ihrer südamerikanischen Heimat, solidem Songwriting-Handwerk und absoluter Beherrschung ihrer Instrumente. Bisher konnte das Quintett mehr als 20 Millionen Streams generieren, wurde vom Kerrang!-Magazin mit einer phantastischen 5K!-Bewertung geehrt und von den Foo Fighters höchstpersönlich zur Opening-Band erkoren. Beste Voraussetzungen also für das zweite Studioalbum.

Ego Kill Talent wurden im Jahr 2014 gegründet. Schon ein Jahr später konnte die Formation mit ihrer Debütsingle Sublimated die örtlichen Radiosender auf sich aufmerksam machen und sicherten sich einen Gig auf dem Lollapalooza Brazil-Festival. Der Track verbreitete sich lauffeuerartig auf diversen internationalen Streaming-Plattformen und enterte die Top 5 in Spotifys Viral Top 50-Charts in Großbritannien, Frankreich, Portugal und Brasilien.

Und auch mit ihrem 2017 erschienenen, selbstbetitelten Debütalbum sorgten Ego Kill Talent für jede Menge globaler Aufmerksamkeit, die dem Quintett Support-Auftritte für System Of A Down und Within Temptation in Europa sowie Slots auf weltweiten Open Airs wie dem Download Paris-Festival (für das man die euphorische Wertung im Kerrang! erhielt), Rock in Rio, Santiago Gets Louder, Rock am Ring/ Rock im Park, dem belgischen Graspop Metal Meeting, dem spanischen Download Madrid, dem österreichischen Nova Rock und anderen bescherten. Unterstützt von ihrer stetig wachsenden Fanbase entschied man 2018 eine Abstimmung des Foo Fighters Fanclubs fürs sich und fand sich schließlich bei fünf brasilianischen Stadionshows als Vorgruppe der Foo Fighters und der Queens Of The Stone Age wieder.

Ego Kill Talent fühlen sich auf der Bühne hörbar wohl und erblühen erst im Rampenlicht zu voller Größe.