Rock Am Ring / Rock Im Park vom 03.06. bis 05.06.2022 (Vorbericht)

Festivalname: Rock Am Ring / Rock Im Park

Bands: 100 Gecs, 102 Boyz, A Day To Remember, Airbourne, August Burns Red, Baroness, Beatsteaks, Billy Talent, Black Veil Brides, Boston Manor, Boys Noize, Broilers, Bullet For My Valentine, Bush, Casper, Code Orange, Danko Jones, Daughtry, Deftones, Devin Townsend, Die Kassierer, Digitalism, Don Broco, Donna Missal, Donots, Drangsal, Ego Kill Talent, Fever 333, Fire From The Gods, Gang of Youths, Grandson, Green Day, Ice Nine Kills, Jan Delay & Disko No.1, Kafvka, Kodaline, Korn, Lewis Capaldi, Maneskin, Marteria, Masked Wolf, Mastodon, Muse, Myles Kennedy, Of Mice & Men, RIN, Royal Republic, Schimmerling, Schmutzki, Scooter, Serious Klein, Shinedown, Skynd, Spiritbox, SSIO, Stick to Your Guns, Tempt, The Distillers, The Faim, The Murder Capital, The Offspring, The Pretty Reckless, Toxpack, Tremonti, Trettmann, Turnstile, Unprocessed, Volbeat, Weezer, You Me At Six

Ort: Nürburgring, Eifel (Rock Am Ring) – Zeppelinfeld Nürnberg (Rock Im Park)

Datum: 03.06. – 05.06.2022

Kosten: 229 € (zzgl. Gebühren) Tagestickets ab 110 €

Besucher: ca. 90.000 (Rock Am Ring), ca. 80.000 (Rock Im Park)

Veranstalter: Marek Lieberberg Konzertagentur

Link: Rock Am Ring | Rock Im Park

Deutschlands größtes und bekanntestes Musikfestival kann nach zwei Jahren Pause wieder die Tore öffnen! Nach der Corona-Pandemie stehen wieder diverse Bands aus den Genres Rock, Metal, Indie, Pop, Hip Hop, Elektro und Alternative auf den Bühnen. Neben dem Rock Am Ring begeistern die Acts parallel am gleichen Wochenende auf dem etwas kleineren Bruder, dem Rock Im Park. Die zahlreichen ausgehungerten Musikfans warten sehnsüchtig auf diese Musikveranstaltungen, die wie so viele andere in den letzten zwei Anläufen abgesagt werden mussten. Die Kultveranstaltung, die fast alle Genres miteinander vereint und auf eine Bühne holt, steigt am ersten Wochenende im Juni am Nürburgring, in der Eifel bzw. auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg. Noch wenige Tickets stehen für das Rock Am Ring zur Verfügung und können mit 229 € in eure Tasche wandern. Auch Tagesausflüge können noch geplant werden. Tickets für einzelne Tage erhält man ab 110 €.

Als Headliner fungieren in diesem Jahr Green Day, Muse und (für alle Metalheads interessant) die Dänen Volbeat. Das ist jedoch nicht alles, weitere Acts für Headbanger findet man zum Beispiel mit A Day To Remember, Airbourne oder August Burns Red. Wer es etwas rockiger mag, bekommt mit Billy Talent eine Top Live Band serviert, Gleiches gilt für die ähnlich starken Danko Jones. Moderne harte Riffs werden durch Bullet For My Valentine in die Nacht geschleudert. Das Trio um Deftones, Devin Townsend und Die Kassierer haben jeweils ihre eigenen Reize. Mit dem Blick über den berühmten Tellerrand hat man die Chance auf die Donots, Ego Kill Talent oder Fever 333. Zudem tauchen Korn und Mastodon mit ihren jeweiligen neuen Alben auf. Ebenfalls immer ein Konzert wert sind Stick To Your Guns oder die fulminanten The Offspring, die Musikfans aller Genres begeistern können. Alleine diese kleine Auswahl zeigt die Bandbreite auf, die eben auch für alle Kuttenträger was parat hält. Alle Bands sowie aktuelle Informationen findet ihr auf der Seite des Veranstalters oder bei uns in den News.

Wer jetzt noch Blut geleckt hat, lasst euch nicht zu lange Zeit – die letzten Zugänge zu den beiden Festivals dürften in den nächsten Tagen vor dem Open Air Start einen Besitzer finden und an der Abendkasse das Kontingent weiter schmälern bzw. auf null drehen.