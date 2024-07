Ice Nine Kills & Reel Big Fish: veröffentlichen Ska-Punk-Cover „Walking On Sunshine“ in Zusammenarbeit mit der American Psycho Comic-Serie

Pünktlich zum Sommerbeginn haben sich die mörderischen Metal-Pioniere Ice Nine Kills und die Ska-Punk-Legenden Reel Big Fish zusammengetan und in Zusammenarbeit mit der American-Psycho-Comicreihe von Sumerian Comics ein unglaubliches Cover des Katrina And The Waves-Hits „Walking On Sunshine“ veröffentlicht.

Walking On Sunshine hier ansehen:

Hört euch Walking On Sunshine hier an.

Spencer Charnas, Kopf und Frontmann von Ice Nine Kills, spricht über die Neuinterpretation dieses Klassikers durch seine Band: „It’s no secret to INK fans that ska punk and horror movies are what pumps through my bloodstream. When the opportunity arose to combine one of my favourite films with one of my favourite bands of all time I didn’t just jump at the chance, I skanked over to my nail gun, axe and chainsaw and bludgeoned out my favourite cover we’ve ever done.“

Nathan Yocum, Präsident von Sumerian Comics, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit und teilte mit: „We are thrilled to have Ice Nine Kills performing a cover of Walking On Sunshine for the soundtrack to our American Psycho comic book series. Their unique blend of theatricality and intensity perfectly complements the dark and twisted themes of our story. This collaboration brings an exciting new dimension to the project, and we can’t wait for fans to experience this iconic song like never before.“

Die Comicserie American Psycho von Sumerian Comics ist eine kühne Neuinterpretation von Patrick Batemans berüchtigter Saga. Die fünfbändige Serie ist in zwei Handlungsstränge gegliedert, von denen der eine die schaurigen Taten von Bateman nachzeichnet und der andere eine zeitgenössische Geschichte mit Charlene Carruthers einführt – einer Social-Media-affinen Millennials, deren Abstieg in die Gewalt die schaurige Eskalation ihres Vorgängers widerspiegelt. Diese innovative Version interpretiert die ikonische Geschichte neu, mit einer von Michael Calero (Quested) geschriebenen Geschichte, lebendigem Artwork von Piotr Kowalski (The Witcher, Bloodborne, Sex) und beeindruckenden Farben von Brad Simpson (Kong Of Skull Island, Stray Dogs, Blade Runner Origins).

Die gestrige Veröffentlichung reiht sich ein in die bereits veröffentlichten Tracks von Puscifer, die eine brandneue Original-Single, The Algorithm, für die Comic-Serie aufgenommen haben, Unlike Pluto, die Sweet Dreams von Eurythmics gecovert haben, Perturbator, die Dangerous von Depeche Mode gecovert haben, und Ramsey, der Where Did You Sleep Last Night von Leadbelly gecovert hat. Zusammen haben die bisher veröffentlichten Tracks mehr als 677.000 Streams erreicht, und die aktuellen Verkaufszahlen der Comic-Serie liegen bei über 80.000 Einheiten.

Fans der American Psycho-Franchise können sich auf den begleitenden Soundtrack zur Comic-Serie freuen, der die visuelle Raserei perfekt ergänzt und die Wirkung der Erzählung vertieft, so dass jede Ausgabe zu einem facettenreichen Seh- und Klangerlebnis wird. Auf der Website von Sumerian Comics findet ihr weitere Informationen und können eure Exemplare von American Psycho bestellen.

Über Sumerian Comics:

Sumerian ist ein amerikanischer Verlag für Comics und Graphic Novels, der von den Mitbegründern von Behemoth Comics, Nathan Yocum und Ryan Swanson, sowie dem Gründer von Sumerian Records und Filmregisseur Ash Avildsen geleitet wird. Die Titel von Sumerian werden weltweit von Diamond Comic Distributors für den Comicmarkt und von Simon & Schuster für den Buchmarkt vertrieben. Sumerian verkauft im Durchschnitt mehr als eine halbe Million physische Comicbücher pro Jahr.

Über Ice Nine Kills:

Dekadent, hinterhältig und wahnsinnig feiern Ice Nine Kills die dunkelsten Ecken und Kanten der Popkultur und schürfen auf dem 2018er Album The Silver Scream, das die Top-10-Mainstream-Rock-Single A Grave Mistake und den Top-20-Hit Savages hervorbrachte, eine cinephile Bibliothek des ikonischen Horrors. Die kreative Verbindung von Musik und Fiktion begann mit dem Top-5-Hard-Rock-Album Every Trick In The Book, das die Themen der drei Vorgängeralben auf eine neue Ebene brachte und das die Band 2021 mit dem Chart-Hit The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood perfektionierte.

Das phänomenal erfolgreiche Album, das im Oktober 2021 veröffentlicht wurde, brachte Ice Nine Kills ihre erste Top-20-Position (#18) in den Billboard Top 200 ein, führte die Digital- und Current Hard Music-Charts an, erreichte die Top 5 der Current Rock, Independent, Current Albums und Album Sales Charts und hat bis heute 177 Millionen plattformübergreifende Streams und 15 Millionen YouTube-Views für die Singles Hip To Be Scared, Assault & Batteries, Rainy Day, Funeral Derangements, Take Your Pick, The Shower Scene und zuletzt Welcome To Horrorwood erreicht.

Seit der Veröffentlichung von The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood haben Ice Nine Kills eine phänomenale Entwicklung durchlebt. Im Jahr 2022 tourten sie auf drei Etappen von The Trinity Of Terror ausgiebig durch die USA, unterstützten Metallica in ausverkauften Stadien auf der ganzen Welt auf ihrer M72 World Tour, tourten mit Slipknot durch die USA und starteten ihre enorm erfolgreiche Horror-Convention The Silver Scream Con, die erst letzten Monat ihre zweite, ausverkaufte Ausgabe feierte. Spencer war im Musikvideo zum offiziellen Song von Scream 6 – Demi Lovatos Still Alive – zu sehen, und ein Ice Nine Kills-Flyer wurde im Film verwendet und enthielt ein von Spencer empfohlenes Osterei. Seit dem Frühjahr dieses Jahres haben Ice Nine Kills nicht nur mit Metallica ausverkaufte Stadien auf der ganzen Welt begeistert, sondern auch zahlreiche ausverkaufte Shows auf ihrer Wurst Vacation-Europatour gespielt und Zehntausende von Fans auf dem Download Festival begeistert, das von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wurde. Anschließend tourten sie mit Falling In Reverse auf ihrer Popular Monstour durch die USA und sind im August für die US-Headline-Shows von Fear The Premiere unterwegs. Ice Nine Kills werden das Jahr mit der Veröffentlichung von Welcome To Horrorwood auf einem Höhepunkt beenden: Under Fire und der Kiss Of Death Co-Headline-Tour mit In This Moment.

