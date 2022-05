Behemoth: kündigen weiteres Album „Opvs Contra Natvram“ an + veröffentlichen neuen Song „Ov My Herculean Exile“

Behemoth, die Hohepriester des extremen Metals, haben ihr zwölftes Studioalbum Opvs Contra Natvram angekündigt, ihr bisher nachdenklichstes und fesselndstes Werk. Das Album wird am 16. September über Nuclear Blast veröffentlicht. Hier könnt ihr das Album vorbestellen oder vorab sichern: https://behemoth.bfan.link/opvs-contra-natvram

Das Video zu Ov My Herculean Exile wurde von Zuzanna Plisz gedreht. Ihr könnt es euch hier ansehen:

Die zehn Kapitel der Wut, aus denen Opvs Contra Natvram besteht, wurden im Laufe eines für den Globus sehr seltsamen Jahres geschrieben und aufgenommen – eine Situation, die das Niveau des Handwerks in diesen 43 Minuten und 15 Sekunden brennender Wut nur noch erhöhte. Wie auch bei den vorherigen Studioalben wurde Opvs … von Behemoth produziert und von der Studiolegende Joe Barresi (Nine Inch Nails, Tool, QoTSA, Alice in Chains) gemischt.

Adam „Nergal“ Darski, Frontmann und Visionär der Band, ist bekannt für seine akribische Liebe zum Detail und seine absolute kreative Kontrolle über die Welt von Behemoth und genoss die drucklose Umgebung, die die Pandemie mit sich brachte. Das bedeutete, dass es zum ersten Mal seit der Gründung der Band vor über 30 Jahren keine Deadline gab, die man einhalten musste, was ein noch nie dagewesenes Maß an Aufmerksamkeit für den Prozess des Schreibens und der Aufnahme ermöglichte.

Jenseits jeglicher Genregrenzen sind Behemoth zu nichts Geringerem als der Verkörperung von Rebellion, Individualität und unerschrockenem Selbstausdruck geworden, geprägt von einer belesenen Weltsicht und Weltoffenheit, die zu einer Auseinandersetzung mit der Mainstream-Presse bis hin zur polnischen katholischen Kirche geführt hat – was sich vor allem in Nergals Prozess wegen Blasphemie im Jahr 2010 manifestierte, der nur dazu diente, die tief sitzenden Heucheleien aufzudecken, die seine Musik in Frage zu stellen versucht.

„Der Albumtitel bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen“, erklärt Nergal. „Es ist das Negative der Werte, der Moral und der Ethik, gegen die ich antrete. Ich habe mich ernsthaft mit zerstörerischen Tendenzen in der Popkultur auseinandergesetzt – mit der Stempelkultur, den sozialen Medien und Werkzeugen, die ich für sehr gefährliche Waffen in den Händen von Menschen halte, die nicht in der Lage sind, andere zu beurteilen. Das ist etwas, das ich sehr destruktiv und beunruhigend finde – und aus der Perspektive eines Künstlers extrem einschränkend. Dies ist mein Mittelfinger dazu. Auf der Platte gibt es einen Song namens Neo-Spartacvs. Spartacus war einer der berühmtesten Rebellen der Geschichte, der sich gegen das mächtigste Imperium aller Zeiten stellte. Am Ende bin ich es, der schreit: ‚“Ich bin Spartacus, und du bist es auch! Ich möchte diese Flamme der Rebellion entfachen. Wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, dann lehne dich dagegen auf!“

Opvs Contra Natvram zeichnet sich durch ein Doppel-Cover aus, das sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich ist, und wird in den folgenden, von Bartek Rogalewicz (Lodge.Black) gestalteten physischen Formaten veröffentlicht, die Sammler von limitierten Editionen begeistern werden:

Jewelcase CD (schwarzes Cover)

Digibook (schwarzes Cover) [limitiert auf 8500 Stück]

Digibook (weißes Cover [limitiert auf 8500 Stück]

Earbook Schwarz/Gold Inkspot Vinyl (weißes Cover) [limitiert auf 500 Stück]

Earbook Gold/schwarzes Corona Vinyl (weißes Cover) [limitiert auf 500 Stück]

Schwarzes Vinyl (schwarzes Cover)

Picture Vinyl (schwarzes Cover) [limitiert auf 3500 Stück]

Weiß/Gold Split Vinyl (weißes Cover) [limitiert auf 650 Stück]

Vinylbox Mailorder Edition (weißes Cover) [limitiert auf 1000 Stück]

Earbook (schwarzes Cover) [exklusiv für die Band, limitiert auf 1167 Stück]

Gold Vinyl (schwarzes Cover) [US Indie exklusiv, limitiert auf 350 Stück]

Crystal Clear/Silver/Gold Inkspot Vinyl (weißes Cover) [band-exklusiv, limitiert auf 666 Stück]

Weiß/Schwarz/Gold Splatter Vinyl (weißes Cover) [bandexklusiv, limitiert auf 1167 Stück]

Transparentes rotes Vinyl (schwarzes Cover) [ EMP -exklusiv, limitiert auf 300 Stück]

-exklusiv, limitiert auf 300 Stück] Weißes Vinyl (weißes Cover) [ Nordics -exklusiv, limitiert auf 300 Stück]

-exklusiv, limitiert auf 300 Stück] Clear/Black Splatter Vinyl (schwarzes Cover) [ Kings Road Management exklusiv, limitiert auf 500 Stück]

exklusiv, limitiert auf 500 Stück] Gold/Schwarz marmoriertes Vinyl (schwarzes Cover) [ UK Eyesore exklusiv, limitiert auf 300 Stück]

exklusiv, limitiert auf 300 Stück] Weiß/Gold marmoriertes Vinyl (weißes Cover) [ UK Recordstore exklusiv, limitiert auf 300 Stück]

exklusiv, limitiert auf 300 Stück] Transparentes/schwarz marmoriertes Vinyl (schwarzes Cover) [HMV-exklusiv, limitiert auf 450 Exemplare]

Opvs Contra Natvram – Tracklist:

1. Post-God Nirvana

2. Malaria Vvlgata

3. The Deathless Sun

4. Ov My Herculean Exile

5. Neo-Spartacvs

6. Disinheritance

7. Off To War!

8. Once Upon A Pale Horse

9. Thy Becoming Eternal

10. Versvs Christvs

Behemoth EU-Sommerfestivals

24.06. DE Hockenheim – Hockenheimring – Download Germany

22.07. BU Plovdiv – Hills Of Rock

07.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

12.08. UK Walton on Trent – Bloodstock Open Air

13.08. BE Kortrijk – Alcatraz

21.08. FR Saint Nolff – Motorcultor

Behemoth, Arch Enemy + Carcass + Unto Others

The European Siege Tour

27.09. UK Dublin – 3Olympia Theatre

29.09. UK Glasgow – O2 Academy

30.09. UK Manchester – O2 Apollo

01.10. UK Birmingham – O2 Academy

02.10. UK London – O2 Academy Brixton

04.10. FR Paris – Zenith

05.10. FR Ramonville-st-agne, Le Bikini

07.10. PT Lisboa – Coliseu dos Recreios

08.10. ES Madrid – Palacio Vistalegre

09.10. ES Barcelona – Palau Sant Jordi

11.10. FR Caluire-et-cuire – Radiant-Bellevue

12.10. IT Milan – Alcatraz

14.10. DE Berlin – Columbiahalle

15.10 CZ Pardubice – Tipsport Arena

16.10. HU Budapest – Barba Negra

18.10. AT Wien – Gasometer

19.10. PL Katowice – Spodek

21.10. D Ludwigsburg – MHP Arena

22.10. NL ‘s-herogemnosch – Mainstage Brabanthallen

23.10. BE Brussels – Forest National

25.10. CH Zürich – Samsung Hall

26.10. DE Frankfurt am Main – Jahrhunderthalle

28.10. DE Munich – Zenith

29.10. DE Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

30.10. DE Hamburg – edel-optics.de Arena

31.10. SE Partille – Partille Arena

02.11. FI Helsinki – Helsinki Ice Hall

04.11. SE Stockholm – Annexet

05.11. DK Frederiksberg – Forum Black Box

06.11. NO Oslo – Spetrum Scene

Behemoth sind:

Adam „Nergal“ Darski – Leadgesang, Gitarre

Zbigniew „Inferno“ Promiński – Schlagzeug, Percussion

Tomasz „Orion“ Wróblewski – Bass, Backing-Gesang

† † †

Patryk „Seth“ Sztyber – Gitarre, Hintergrundgesang

