Stormgoat: Anders J.H. Eklund verstorben

Wie heute bekannt wurde, hat die Metalwelt einen weiteren Verlust zu beklagen. Die schwedische Heavy Metal Band Stormgoat gab heute über ihre Facebook-Bandseite bekannt, dass Anders J.H. Eklund verstorben ist. Eklund war Gründungsmitglied bei Stormgoat, war von 2015 bis 2017 als Bassist für die Schweden tätig und ist auf dem Debütalbum Stormgoat von 2016 zu hören. Zuvor war der Bassist unter dem Pseudonym Power von 2011 bis 2013 bei den 2005 gegründeten schwedischen Melodic Death/Thrash Metallern Shrednekk aktiv. Trotz seines Ausstieg 2013 ist er noch auf dem Album The Suicide Tribe (2014) zu hören. Ab 2017 war der Viersaiter Eklund für die 2015 gegründeten schwedischen Death Metaller Gut Ripper aktiv und war an deren Album On Dead Beings (2018) und dem Livealbum Dead At Domsaga (2019) beteiligt. Des Weiteren war er 2017 an der Gründung der Heavy Metaller Widundret beteiligt, wo er auf der 2019er EP Unholy zu hören ist. Eine Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. R.I.P.!

Hier das Statement von Stormgoat:

It is with deep sadness in my heart that I write this; our brother, friend and first bass player in Stormgoat Anders has passed away from his illness, my thoughts obviously go to Anders’s family who have to go through this. Anders was one of the most kindhearted people I have ever met, with his positivity, sense of humor and commitment he was one of the most competent musicians I had the honor to play with, you will be forever missed.

Your friend and brother / Andreas.