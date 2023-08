Angelus Apatrida: kündigen ihr neues Album „Aftermath“ an, erste Single/Video „Cold“ und Album-Vorverkaufsstart laufen

Spaniens führende Thrash-Metal-Band Angelus Apatrida kündigt ihr achtes Album Aftermath für den 20. Oktober 2023 über Century Media Records an.

Es knüpft an das selbst betitelte Album Angelus Apatrida (/ˈan-je-lus – a-ˈpa-tri-da/) aus dem Jahr 2021 an, das die offiziellen Albumcharts in Spanien auf Platz 1 anführte und die ersten Charteintritte der Band in Deutschland auf Platz 49 und in der Schweiz auf Platz 41 markierte, Aftermath wurde wieder einmal von der Band selbst produziert, wobei die Aufnahmen von Juanan López bei Baboon Records in Albacete, Spanien, durchgeführt wurden und anschließend von Zeuss (Rob Zombie, Overkill, Hatebreed, Municipal Waste, Shadows Fall) bei Planet-Z in Wilbraham, MA, USA, gemischt und gemastert wurden.

Angelus Apatrida haben die erste Single zum Song Cold veröffentlicht, zu dem es auch ein Video gibt, das von Juan Castillo, J. L. Auñón und Lalo Davia / Kameo Producciones gedreht wurde und hier zu sehen ist:

Angelus Apatrida kommentieren den Song wie folgt: “Cold: Our new album Aftermath has a very compact flow and loads of powerful songs. And it took ages for all the people involved in the production to choose the singles; all the 10 songs are singles themselves! But Cold might be the ideal first one to introduce this new album, because it has all the Angelus Apatrida ingredients to make this song a new Metal Hymn. Very deep and strong lyrics plus an amazing video story makes this track a perfect starting point. But, trust me, the whole album is a mind-blowing combination of our best-songs-ever.”

Das Artwork für Aftermath stammt erneut von Gyula Havancsák (Annihilator, Destruction, Stratovarius) und das Album wartet mit folgenden interessanten Gastauftritten auf: Jamey Jasta (Hatebreed, Gesang), Pablo García (Warcry, Gitarren), Todd La Torre (Queensrÿche, Gesang) und Rap Star Sho-Hai (Gesang).

Aftermath Tracklist:

1. Scavenger

2. Cold

3. Snob (feat. Jamey Jasta)

4. Fire Eyes (feat. Pablo García)

5. Rats

6. To Whom It May Concern

7. Gernika

8. I Am Hatred

9. What Kills Us All (feat. Sho-Hai)

10. Vultures And Butterflies (feat. Todd La Torre)

Aftermath wird als Ltd. CD Jewelcase in O-Card Verpackung für die Erstpressung und als digitales Album mit zwei frischen Live-Bonustracks (11. Indoctrinate (Live in Bilbao 2023) & 12. Give ‚Em War (Live in Barcelona 2023), oder als 180g Vinyl LP in den folgenden Varianten: Ltd. transp. rote LP (300x Exemplare bei cmdistro.de & diversen anderen Händlern), Ltd. transp. orange LP (600x Exemplare bei amazon.es & Angelus Apatrida), Ltd. translucent tan colored LP (500x Exemplare bei allen US-Outlets) und als Black LP.

Den Vorverkauf des Albums in den verschiedenen Formaten findet ihr hier.

Zuvor veröffentlichten Angelus Apatrida eine interessante Dokumentation unter der Regie von Mike Casey mit dem Titel 28 Months Later: A Post-Apocalyptic Metal Documentary, die sich mit der Zeit zwischen der Vorbereitung des letzten Albums, seiner Veröffentlichung durch die Zeit der Pandemie sowie dem Weg zur nächsten Veröffentlichung beschäftigt. Schaut es euch hier an:

Angelus Apatrida, die zu den aktivsten Live-Acts ihres Stils gehören, treten im Sommer auf mehreren renommierten europäischen Festivals auf, bevor sie im Oktober/November zusammen mit Death Angel und Sacred Reich auf ihre erste Europatournee gehen und zwischen November und Februar eine Reihe von Terminen in Spanien absolvieren:

Angelus Apatrida – Summer Of Justice Tour 2023

09.08.2023 Jaromer (Czech Republic) – Brutal Assault

10.08.2023 Schlotheim (Germany) – Party.San Open Air

11.08.2023 Villena (Spain) – Leyendas del Rock

12.08.2023 Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Festival

17.08.2023 Carhaix (France) – Motocultor Festival

18.08.2023 A Coruña (Spain) – F.I.R.C. 2023

26.08.2023 Morata de Tajuña (Spain) – Tajuña Rock

01.09.2023 S. C. de Tenerife (Spain) – Apocalipsis Fest

02.09.2023 Algarrobo (Spain) – Algarroba Rock

23.09.2023 Pola Laviana (Spain) – Karma Metal Fest

Death Angel, Sacred Reich, Angelus Apatrida

Night Of The Living Thrash – European Tour 2023

27.10.2023 Antwerpen (Belgium) – Zappa

28.10.2023 Bochum (Germany) – Turock Fest

29.10.2023 Drachten (The Netherlands) – Iduna

31.10.2023 Nilvange (France) – Le Gueulard Plus

01.11.2023 Paris (France) – Petit Bain

02.11.2023 Aarau (Switzerland) – Kiff

03.11.2023 Monthey (Switzerland) – Pont Rouge

04.11.2023 Kassel (Germany) – Philipp Scheidemann Haus

06.11.2023 Munich (Germany) – Backstage

07.11.2023 Ljubljana (Slovenia) – Cvetlicarna

08.11.2023 Vienna (Austria) – Szene

09.11.2023 Aschaffenburg (Germany) – Colos-Saal

10.11.2023 Burglengenfeld (Germany) – VAZ

11.11.2023 Karlsruhe (Germany) – Substage

12.11.2023 Saarbrücken (Germany) – Garage

14.11.2023 Hamburg (Germany) – Logo

15.11.2023 Siegburg (Germany) – Kubana

16.11.2023 Haarlem (The Netherlands) – Patronaat

17.11.2023 Osnabrück (Germany) – Bastard Club *

18.11.2023 Eindhoven (The Netherlands) – Helldorado

* Sacred Reich & Angelus Apatrida only

Angelus Apatrida – Aftermath – Iberian Tour 2023-2024

24.11.2023 Málaga (Spain) – La Trinchera

25.11.2023 Sevilla (Spain) – Custom

01.12.2023 Santiago D.C. (Spain) – Malatesta

02.12.2023 Gijón (Spain) – Acapulco

05.12.2023 Valencia (Spain) – Rock City

14.12.2023 Porto (Portugal) – Hard Club

15.12.2023 Faro (Portugal) – Casa des Virtudes

16.12.2023 Lisboa (Portugal) – RCA Club

12.01.2024 Ponferrada (Spain) – La Vaca

13.01.2024 Vitoria-Gasteiz (Spain) – Jimmy Jazz

19.01.2024 Salt (Spain) – La Mirona

20.01.2024 Zaragoza (Spain) – Oasis

26.01.2024 Salamanca (Spain) – Potemkin

27.01.2024 Burgos (Spain) – Andén 56

02.02.2024 Valls (Spain) – RedStar

03.02.2024 Villava-Atarrabia (Spain) – Totem

09.02.2024 Murcia (Spain) – Garaje Beat Club

10.02.2024 Granada (Spain) – El Tren

Tickets gibt es hier: https://www.angelusapatrida.com/tour-dates/

Stay tuned für weitere Neuigkeiten über Angelus Apatrida und Aftermath …

Angelus Apatrida Line-Up:

Guillermo Izquierdo – Vocals & Lead/Rhythm Guitars

David G. Álvarez – Lead & Rhythm Guitars

José J. Izquierdo – Bass Guitar

Víctor Valera – Drums

Angelus Apatrida online:

http://www.angelusapatrida.com

www.facebook.com/angelusapatrida

https://www.instagram.com/angelusapatrida/